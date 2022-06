Van de Zandschulp na slechte start te sterk voor trainingsmaatje Ruusuvuori

Daarna pepte Van de Zandschulp zichzelf op en toonde hij enig herstel. Genoeg om het tij in de set nog te keren was het niet.

Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn loopbaan de derde ronde van Wimbledon bereikt. Na een moeizame eerste set tegen de Fin Emil Ruusuvuori kwam hij steeds beter in zijn spel: 3-6, 6-1, 6-4, 6-4. De Fransman Richard Gasquet is zijn volgende tegenstander.

Het gaf Van de Zandschulp vleugels, want plots liet hij Ruusuvuori alle hoeken van de baan zien. Met een flink aantal fraaie winners liep hij uit naar 5-0, om de set uiteindelijk met 6-1 te winnen.

De rally's werden daarna langer en spannender, maar Van de Zandschulp trok daarin vaak aan het langste eind. In de derde set kon Ruusuvuori het tempo lang bijbenen, maar uiteindelijk moest hij capituleren.

In de vierde en laatste set was Van de Zandschulp oppermachtig en wist hij de partij definitief te beslissen. Ook Tim van Rijthoven bereikte de derde ronde: het is voor de eerste keer sinds 2004 dat twee Nederlanders dat gelukt is.