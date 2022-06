Ook Van de Zandschulp naar derde ronde Wimbledon: hij klopt Finse trainingsmaatje

Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn loopbaan de derde ronde van Wimbledon bereikt. Na een moeizame eerste set tegen de Fin Emil Ruusuvuori kwam hij steeds beter in zijn spel: 3-6, 6-1, 6-4, 6-4. De Fransman Richard Gasquet is zijn volgende tegenstander.

Ook Tim van Rijthoven bereikte eerder al de derde ronde: het is de eerste keer sinds 2004 dat twee Nederlanders dat gelukt is.

Ontevreden over start

Van de Zandschulp begon niet goed aan de partij tegen Ruusuvuori, met wie hij vaak samen traint en die hem onlangs op Rosmalen nog uitschakelde. Hij werd op 1-2 al gebroken en was zichtbaar ontevreden met zijn spel.

Daarna pepte Van de Zandschulp zichzelf op en toonde hij enig herstel. Genoeg om het tij in de set nog te keren was het niet.

De eerste game van de tweede set bleek een uiterst belangrijke. Van de Zandschulps eerste punten waren wederom zwak, maar hij knokte zich knap terug en kwam op 1-0. Een game later vond de hoogst geklasseerde Nederlander op de ATP-ranglijst (25ste) eindelijk echt zijn draai en brak hij Ruusuvuori met een lovegame.