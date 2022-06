Amber Alert voor Marley (13) uit Lelystad: '112 bellen als u haar ziet'

De politie heeft een Amber Alert uit laten gaan voor een vermist meisje van 13 jaar uit Lelystad. Het publiek wordt gevraagd om 112 te bellen als ze Marley zien. Ze is 1 meter 68 lang, draagt haar haar in een paardenstaart en ze droeg op het moment van verdwijning een lange blauwe jurk met daarop bruine bloemen. Vanaf school vertrokken Volgens de politie is Marley om ongeveer 09.00 uur vanaf haar school op haar fiets met onbekende bestemming vertrokken. Ze had een oranje-roze tas bij zich. Het lijkt erop dat er in 2019 voor hetzelfde meisje ook al een Amber Alert is verstuurd. De toen 11-jarige werd enige tijd later gevonden bij haar vader, die haar mee had genomen en daarvoor werd aangehouden. De politie kan op dit moment niet bevestigen of ontkennen dat het nu om hetzelfde meisje gaat.

Een Amber Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de Nationale Politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Dat versturen van een Amber Alert gebeurt een paar keer per jaar.