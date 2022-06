Ernstig zieke katten en kittens in vervuilde woning Roosendaal

In een huis in Roosendaal zijn zo'n 35 katten en kittens gevonden, waarvan het merendeel doodziek was. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) deed de vondst dinsdag in de "ernstig vervuilde, naar ammoniak stinkende" woning van een 72-jarige vrouw.

In een kast in de kelder lag een dode kat en ruim twintig dieren waren slecht verzorgd en ernstig ziek. "Twee kittens waren zelfs nog maar ternauwernood in leven", zegt de dienst. Alle zieke dieren zijn naar een opvanglocatie gebracht, waar ze op kosten van de eigenaar worden verzorgd.

De vrouw kan de dieren terugkrijgen, maar dan moeten de situatie in huis en de gezondheid van de katten eerst verbeterd zijn.

Niesziekte

Er is ook een aantal dieren bij de vrouw thuis achtergebleven, Die waren goed verzorgd en gezond. De vrouw moet haar huis zo snel mogelijk laten schoonmaken en binnen een aantal weken volgt er opnieuw een controle.

De meeste meegenomen dieren hebben niesziekte. Volgens de inspectiedienst is dat voor verzwakte dieren een serieuze aandoening, die niet alleen kan leiden tot verkoudheid en ontstoken ogen, maar ook tot longontsteking, slechte eetlust en uitdroging. De ziekte kan uiteindelijk de dood tot gevolg hebben.