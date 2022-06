Politieagent vervolgd voor dodelijk scooterongeluk Maasdam

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam gaat een 43-jarige agent strafrechtelijk vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval met zijn politieauto in december vorig jaar in Maasdam. Een 29-jarige scooterrijdster uit Den Bosch kwam toen om het leven.

De agent wordt verdacht van het overtreden van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. In dat artikel staat dat het iedere verkeersdeelnemer verboden is zich zodanig te gedragen "dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt".

Onvoorzichtig gereden

Het ongeluk in het Zuid-Hollandse dorp gebeurde op 20 december op een parallelweg van de N217, de doorgaande weg richting Oud-Beijerland. De politiewagen botste op de vrouw op de scooter. Zij raakte zwaargewond en overleed aan haar verwondingen. De politieagenten in de auto bleven ongedeerd, meldde de regionale omroep Rijnmond.

Het was meteen al duidelijk dat de politieauto niet deelnam aan een achtervolging. Uit onderzoek van de Rijksrecherche blijkt dat de agent van 43 die de auto bestuurde "aanmerkelijk onvoorzichtig" heeft gereden op de parallelweg. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak is.