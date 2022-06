Kabinet en woningbouwcorporaties maken afspraken over lagere huren

Door de onzekere tijden en de stikstofproblematiek spreken partijen in hun overeenkomst nadrukkelijk over streefdoelen. Provincies wordt gevraagd de komende maanden plannen uit te werken.

De verhuurderheffing werd in 2013 ingevoerd, waardoor de overheid tijdens de financiële crisis meer inkomsten binnen kreeg. Het kost de corporaties ongeveer 1,7 miljard per jaar, wat ze dus vanaf volgend jaar ergens anders voor kunnen gebruiken.

Achterliggende gedachte is dat de corporaties er geld voor hebben, omdat op 1 januari de verhuurderheffing voor corporaties wordt afgeschaft. Het streven is dat de huren voor alle huurders van corporaties worden gematigd.

Voor huurders met een inkomen op of onder 120 procent van het sociaal minimum en een huur hoger dan 550 euro komt in 2024 een éénmalige huurverlaging van gemiddeld 57 euro. Daarnaast moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd en veel woningen worden verduurzaamd.

In Nederland is een groot tekort aan betaalbare woonruimte en daarom wil het kabinet dat er in 2030 250.000 nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Voor een sociale huurwoning mag niet meer dan 763,47 euro per maand worden gevraagd.

Minister de Jonge van Wonen wil de woningnood in stappen aanpakken. Op dit moment verlopen nieuwbouwprojecten uiterst traag, onder meer vanwege de strengere regels die schade aan de natuur moeten voorkomen.