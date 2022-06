Israëlisch parlement maakt weg vrij voor nieuwe premier, maar wie is hij?

Het Israëlische parlement heeft zichzelf ontbonden en daarmee de weg vrijgemaakt voor nieuwe verkiezingen die op 1 november worden gehouden. Het zijn de vijfde verkiezingen in ruim drie jaar tijd.

De ontbinding van het parlement komt een dag voor het land een nieuwe premier krijgt. Yair Lapid neemt om middernacht het stokje over van Naftali Bennett en zal in ieder geval aanblijven tot de verkiezingen.

Dat hij premier zou worden was al de afspraak toen hij samen met Bennett en nog zes andere partijleiders ruim een jaar geleden een bonte coalitie smeedde om oud-premier Netanyahu de voet dwars te zetten. Het plan was dat de liberaal-zionistische Lapid het roer na twee jaar zou overnemen van de rechts-nationalistische Bennett, maar door de val van de regering kwam dat afgelopen week in een stroomversnelling. Na de ontbinding van het parlement vandaag, is hij de nieuwe regeringsleider.

Beroemdheid

Voor Israëliërs is Yair Lapid al sinds jaar en dag een bekende. "Hij werd eigenlijk al geboren als beroemdheid", zegt politiek analist Dahlia Scheindlin. "Hij leerde in zijn jeugd iedereen in de scene van Tel Aviv kennen." Zijn vader was een bekende journalist en politicus, zijn moeder was schrijver.

Lapid maakte zijn school niet af, maakte geen carrière in het leger, maar klom wel snel op in de mediawereld. Hij had een eigen talkshow op de vrijdagavond en ging ook het nieuws presenteren. Daarnaast schreef hij onder meer een tiental boeken en had hij een korte carrière als amateurbokser. "Een allround-celebrity", aldus Scheindlin.

Zo'n tien jaar geleden zette Lapid, net als zijn vader, zijn eerste stappen in de politiek, en met succes. Hij sprak met name kiezers in de seculiere middenklasse in en rond Tel Aviv aan en kwam met zijn partij Yesh Atid (Hebreeuws voor 'er is een toekomst') in het parlement. De grootste kritiek was dat hij nergens echt voor stond, maar zijn partij bleek een blijvertje met een programma in het midden van het politieke spectrum.

Zo ging het er aan toe in de Knesset, het Israëlische parlement: