Halsema praat met doodsbedreigers, rechtszaken voorlopig van de baan

De Amsterdamse burgemeester Halsema gaat in gesprek met de drie mannen die haar hebben bedreigd rond de huldiging van Ajax als landskampioen. Daarmee zijn de rechtszaken die voor vandaag en volgende week gepland stonden tegen de drie voorlopig van de baan.

Het initiatief voor het gesprek komt van Halsema zelf. Zij verzocht de drie om te komen praten. De mannen uit Den Bosch, Dokkum en Hollands Kroon (Noord-Holland) hebben gezegd op dat verzoek in te gaan, meldt Omroep Brabant.

De drie (tussen de 18 en 24 jaar) waren opgepakt, nadat de gemeente Amsterdam op 9 mei bekend had gemaakt dat een huldiging van Ajax in de openbare ruimte, zoals op het Museumplein, onmogelijk was. Door een groot tekort aan beveiligers kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Uiteindelijk werd de landskampioen op 11 mei gehuldigd in de Johan Cruijff Arena.

Bedolven onder dreigementen

Burgemeester Halsema werd na het besluit bedolven onder dreigementen en ze deed aangifte. Ze zou ook dreigementen van seksuele aard hebben ontvangen. Om hoeveel bedreigingen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De man uit Den Bosch heeft haar volgens justitie via Instagram bedreigd met de dood, dan wel zware mishandeling.

De eerste rechtszaak tegen twee mannen zou vandaag dienen en de man uit Den Bosch zou volgende week donderdag voor de politierechter in Amsterdam moeten verschijnen, maar zijn dus afgeblazen. "De uitkomsten van die gesprekken zullen worden meegewogen bij het nemen van de definitieve afdoeningsbeslissingen", laat het Openbaar Ministerie aan AT5/NH Nieuws weten.

13-jarige schrijft excuusbrief

Een andere verdachte, van 13 jaar oud uit het Gelderse Culemborg, was ook in de kraag gevat. Hij heeft een berisping gekregen van de politie en stuurde een excuusbrief naar Halsema. Hij wordt niet meer vervolgd.

Overigens sluit de politie niet uit dat meer mensen zullen worden opgepakt voor de bedreigingen.