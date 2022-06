Rookmelder, energiebelasting, minimumloon: dit verandert er allemaal op 1 juli

Net als op 1 januari veranderen er morgen, op 1 juli, weer wetten, regels en tarieven. Daarom hier een overzicht van de belangrijkste aanpassingen.

Btw op energie omlaag

Om de pijn van de gestegen gas- en stroomrekening iets te verzachten, heeft het kabinet besloten per 1 juli de btw op energie te verlagen. Daardoor betaal je over aardgas, elektriciteit en stadsverwarming geen 21 procent maar 9 procent btw. Deze maatregel duurt vooralsnog tot eind dit jaar. Gemiddeld betalen huishoudens dit jaar hierdoor 140 euro minder btw.

Tegelijkertijd verhogen sommige energiebedrijven hun variabele tarief per 1 juli vanwege de gestegen kosten, waardoor je juist weer meer gaat betalen.

Het kabinet heeft ook maatregelen genomen die het hele jaar van kracht zijn, zoals een verlaging van de speciale belasting op energie. Een gemiddeld huishouden krijgt daardoor in totaal zo'n 565 euro korting. En voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra compensatie van 800 euro.

Rookmelder verplicht

In woningen moet voortaan op iedere verdieping een rookmelder hangen. Sinds 2003 was dit al verplicht voor nieuwbouwwoningen, dus in huizen van 2003 of later zouden ze er al moeten zijn.

In die nieuwbouwwoningen moeten rookmelders ook aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Voor oudere woningen geldt die regel niet, je kan dus ook een rookmelder met batterij of accu op je plafond plakken. In huurhuizen moet de verhuurder de rookmelder regelen.

Huren omhoog

Ieder jaar mogen op 1 juli verhuurders van woningen de huur verhogen. De overheid heeft bepaald dat in de vrije sector die huurverhoging maximaal 3,3 procent mag bedragen. Voor sociale huurwoningen is die maximaal 2,3 procent.

Er zijn wel uitzonderingen voor mensen die relatief veel verdienen en in een sociale huurwoning wonen. Voor hen mogen de huren meer omhoog. Voor een eenpersoonshuishouden met een inkomen tussen de 47.948 en 56.527 euro mag de huur maximaal 50 euro omhoog. Verdien je meer dan is de maximale huurverhoging 100 euro. Voor een meerpersoonshuishouden dat tussen 55.486 en 75.369 euro verdient, geldt een maximale huurverhoging van 50 euro en bij een inkomen daarboven een max van 100 euro.

Minimumloon, uitkeringen en kinderbijslag omhoog

Tweemaal per jaar verhoogt de overheid het minimumloon op basis van de loonstijgingen die in cao's zijn afgesproken. Per 1 juli is het minimumloon 1756,20 euro per maand voor mensen van 21 en ouder. Dat is een verhoging van 31,20 euro ten opzichte van 1 januari.

Verschillende uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en Wajong, zijn gebaseerd op het minimumloon. Die gaan dus ook iets omhoog.

Ook de kinderbijslag stijgt met tussen de 18,62 en 26,60 euro per kwartaal naar tussen de 249,31 en 356,16 euro, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Omdat de bijslag pas na afloop van een kwartaal wordt uitgekeerd, krijgen ouders de eerste hogere kinderbijslag pas in oktober.

Biedlogboek bij verkoop huis

Makelaars kunnen vanaf 1 juli een biedlogboek bijhouden. In dat logboek staat wanneer er hoeveel is geboden op een woning, wat de eventuele voorbehouden waren, zoals een voorbehoud van financiering en het gewenste moment van de sleuteloverdracht.

Het logboek moet het verkoopproces van huizen transparanter maken. Daar waren de laatste jaren veel klachten over. Kandidaatkopers kunnen het logboek wel pas achteraf inzien, na het verstrijken van de bedenktermijn en eventuele ontbindende voorwaarden van het winnende bod. Vanwege de privacy staat er niet in wie geboden heeft. Vanaf 1 januari 2023 wordt het gebruik van een biedlogboek verplicht bij de makelaarsverenigingen NVM, VBO en Vastgoedpro, waar het overgrote deel van de makelaars bij is aangesloten.

Boete voor tractor zonder kenteken

Al sinds 1 januari dit jaar moeten landbouwvoertuigen zoals tractoren een kenteken hebben als ze worden gebruikt op de openbare weg. Eind 2021 besloot het kabinet dat er tot 1 juli een coulanceperiode geldt, waarin je nog geen boete krijgt. Aan die coulance komt nu dus een einde, net op het moment dat boeren met hun trekkers veelvuldig in het nieuws zijn vanwege hun acties tegen het stikstofbeleid.

Tabaksspeciaalzaken soberder

Om roken verder te ontmoedigen moeten tabaksspeciaalzaken hun presentatie versoberen. Zo mag de aanduiding 'tabakswinkel' niet te opvallend zijn. "Ze mogen niet leiden tot het promoten van tabak of aanverwante producten. In dat geval wordt de aanduiding als reclame gezien. U mag bijvoorbeeld geen grote neonkleurige letters gebruiken", aldus de Rijksoverheid.

In de winkel mag nog wel reclame gemaakt worden voor tabaksproducten, maar die mag niet meer van buitenaf zichtbaar zijn. "De voordeur van uw winkel mag bijvoorbeeld niet standaard openstaan als daarmee tabaksproducten van buiten te zien zijn. En als de deur dicht is, dan mogen de producten niet te zien zijn door het glas van de winkeldeur."

Bij alle andere verkooppunten dan tabaksspeciaalzaken, zoals supermarkten en tankstations, geldt al het strengere uitstalverbod: sigarettenpakjes moeten helemaal verborgen zijn achter kastdeuren.

Bibliotheek gratis tot je 18e

Iedereen van 0 tot en met 17 jaar kan voortaan gratis lid worden van de bibliotheek. De overheid wil daarmee het lezen onder de jeugd stimuleren. Tot nu toe mochten bibliotheken voor mensen onder de 18 maximaal de helft van het volwassenentarief vragen. Desondanks waren de bibliotheken vaak gratis voor jongeren.

Rekening moet sneller betaald

Grote bedrijven moeten rekeningen van kleine en middelgrote bedrijven voortaan sneller betalen. Die wettelijke betalingstermijn gaat terug van 60 naar 30 dagen. Mkb-bedrijven klaagden dat grote bedrijven steeds later betaalden, waardoor de kleinere bedrijven soms in de problemen kwamen.

Met de kortere betalingstermijn hoopt de overheid dat mkb-bedrijven beter beschermd worden. Als klanten te laat betalen, kunnen ze dat anoniem melden bij het Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument en Markt. Dat meldpunt blijft in ieder geval tot eind januari 2023 bestaan.

Strengere reclameregels voor influencers

Populaire influencers met meer dan 500.000 volgers en abonnees op platforms als YouTube, Instagram en TikTok moeten zich voortaan houden aan strengere reclameregels.

Als influencers reclame maken, moet dat duidelijk worden aangegeven, bijvoorbeeld door er 'betaalde samenwerking' of '#ad' bij te zetten. Sluikreclame is verboden en sponsors moeten duidelijk herkenbaar zijn.

Voor reclame gericht op kinderen gelden extra strenge regels. Zo mag er geen reclame gemaakt worden voor snoep en alcohol. Ook zijn unboxing-video's met kinderspeelgoed verboden. Dat zijn filmpjes waarin producten worden uitgepakt en besproken.

Thuiswerkende grenswerkers

Tijdens de coronapandemie waren er speciale regels voor grenswerkers, mensen die in Nederland wonen maar in Duitsland of België werken of andersom. Door corona gingen velen van hen thuiswerken en daardoor zouden ze dan eigenlijk in hun woonland belasting moeten betalen en niet meer in hun werkland.

Om het niet ingewikkeld te maken, hadden Nederland, Duitsland en België afgesproken dat thuiswerkdagen van grenswerkers gezien mochten worden als werkdagen in het land van de werkgever. Omdat de coronamaatregelen nu voorbij zijn en er geen thuiswerkadvies meer is, komt aan die regeling per 1 juli een eind.