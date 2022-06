Oude Pekela ontwaakt met reeks ontploffingen, mogelijk in xtc-lab

Oude Pekela is vanochtend wakker geworden met een reeks explosies en een uitslaande brand in een grote schuur. De brand is overgeslagen naar een woonhuis.

Het gebeurt niet zo vaak als in Brabant of Limburg dat in het noorden van het land een xtc-lab wordt aangetroffen. Per jaar zijn er ongeveer tien, een langzame stijging. De afgelopen jaren zoeken criminelen steeds vaker hun toevlucht op het platteland, zegt de politie.

"In Brabant en Limburg zit de politie er nu bovenop. De criminelen gaan bewust naar de buitengebieden van dorpen, want daar is de meeste ruimte, minder toezicht en minder sociale controle", aldus politiewoordvoerder Thomas Aling in het Dagblad van het Noorden.