Wederom politiebezoek voor Bahrain Victorious, dit keer doorzoeking in hotel

De wielrenners van Bahrain Victorious hebben een dag voor de start van de Tour de France opnieuw bezoek gehad van politieagenten. In alle vroegte werd het hotel in Kopenhagen waarin de renners verblijven doorzocht.

De Deense politie stond om 5.30 uur op de stoep en nam een kijkje in de kamers van de renners en stafleden. Ook de auto's en bussen van de ploeg werden onderzocht. Volgens Bahrain Victorious deed de Deense politie dat op verzoek van de Franse justitie, die al een jaar onderzoek doet naar een mogelijke dopingzaak.

De doorzoeking duurde zo'n twee uur. Volgens de ploeg zijn er geen spullen in beslag genomen.

Maandag vonden er ook al huiszoekingen plaats bij een aantal renners en stafleden van de wielerploeg. Bij welke renners de politie over de vloer is geweest, wil het team niet zeggen. Wel schreef de Spaanse wielersite Ciclo21 dat er invallen gedaan zijn in Spanje, Slovenië en Polen.

De ploeg vond naar aanleiding van de invallen van eerder deze week dat "de reputatie van zowel het team als de renners werd beschadigd."

Een jaar geleden

Vorig jaar vielen agenten na de zeventiende etappe van de Tour het rennershotel van Bahrain Victorious in Pau in. Ze doorzochten de hotelkamers van de renners, onder wie de Nederlandse klimmer Wout Poels, en de teambus. Gegevens van de trainingen van de renners werden in beslag genomen.

"Het gaat om het verkrijgen, transporteren, bezitten en importeren van een verboden middel of een verboden gebruiksmethode door een renner die daar geen medisch voorschrift voor heeft", meldde de openbaar aanklager in Marseille destijds.

Poels maakt nu geen deel uit van de Tour-selectie van Bahrain Victorious. De Australiër Jack Haig en de Italiaan Damiano Caruso zijn de kopmannen. De Tour start vrijdag met een tijdrit door Kopenhagen.