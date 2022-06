KLM lost laatste deel coronalening af dankzij herstel luchtvaartsector

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft het laatste deel afgelost van de lening die het bedrijf kreeg van de Nederlandse staat. De laatste tranche van 277 miljoen euro is naar Den Haag overgemaakt, heeft de maatschappij bekendgemaakt. KLM kreeg de lening om de coronacrisis door te komen.

De luchtvaartmaatschappij betaalde in mei en juni al tranches af van 311 miljoen en 354 miljoen euro. Dat ging om leningen van banken waarvoor de Staat garant stond. Het laatste bedrag stond nog open bij de Staat zelf.

De luchtvaartmaatschappij moest de leningen uiterlijk eind 2025 hebben afgelost, maar het bedrijf doet dat dus veel sneller. In totaal kreeg KLM zo'n 3,4 miljard euro steun toegezegd. KLM heeft daar uiteindelijk 942 miljoen euro van gebruikt. Daarnaast kreeg de maatschappij miljarden aan NOW-steun.

Herstel luchtvaartsector

De snelle afbetaling is te danken aan het herstel in de luchtvaartsector, zegt een woordvoerder van KLM. "Wij zien daarnaast een sterke stijging van de vraag naar vliegtickets en KLM maakt al drie opeenvolgende kwartalen operationele winst. Dat samen met de kostenreductie die we hebben bereikt, maakt deze afbetaling mogelijk."

Air France-KLM gaf vorige maand voor 2,25 miljard euro nieuwe aandelen uit, vooral om daarmee de coronasteun van de Franse overheid terug te betalen. De Nederlandse Staat kocht toen voor ongeveer 220 miljoen euro nieuwe aandelen. Volgens minister Kaag van Financiën was dat nodig om het staatsbelang van 9,3 procent in het bedrijf te behouden.

Mogelijk nog toekomstige leningen

KLM houdt wel de optie om in de toekomst geld te lenen. Het bedrijf vindt de omstandigheden nog te onzeker om die optie op te zeggen. Daarom moet de luchtvaartmaatschappij nog altijd aan verschillende voorwaarden van de Staat blijven voldoen.