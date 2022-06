Minister splitst Landelijke Eenheid politie op: 'meer focus nodig'

De commissie noemt het onvermijdelijk dat er "leidinggevenden zijn die niet mee willen of mee kunnen in de cultuuromslag en een andere vorm van leiderschap". Een van de aanbevelingen is ook dat gewenst en ongewenst gedrag met zoveel woorden moet worden geformuleerd.

Schneiders concludeert nu dat het de Landelijke Eenheid door de organisatiestructuur niet altijd lukt het werk goed te doen. De grote hoeveelheid taken zit medewerkers in de weg en het realiseren van een veilige werkomgeving moet snel worden opgepakt.

