Landelijke Eenheid opgesplitst, politiebond blij met 'Nederlandse FBI'

Voorzitter Struijs van de Nederlandse Politiebond is blij met de reorganisatie. Hij noemt de nieuwe plannen "kraakhelder", maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor de gevolgen voor het politiepersoneel. "Denk aan de tijdelijke extra belasting voor medewerkers, besef dat de winkel tijdens de verbouwing gewoon open blijft."

Verder moeten de werkcultuur en het leiderschap binnen de organisatie structureel veranderen. Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid neemt de aanbevelingen over van een commissie onder leiding van oud-burgemeester Schneiders, waarover de NOS gisteren al berichtte .

De Landelijke Eenheid is onderdeel van de nationale politie en telt bijna 6000 medewerkers. Naast het ondersteunen van regionale korpsen heeft de Landelijke Eenheid ook zelfstandige taken, zoals de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme.

Wat is de Landelijke Eenheid?

De Commissie-Schneiders concludeert in zijn rapport dat het de Landelijke Eenheid door de organisatiestructuur niet altijd lukt het werk goed te doen. De grote hoeveelheid taken zit medewerkers in de weg en het realiseren van een veilige werkomgeving moet snel worden opgepakt.

Volgens Schneiders worden de mogelijkheden van de medewerkers onvoldoende benut en zijn hun welzijn en de menselijke maat op de achtergrond geraakt.

De commissie noemt het onvermijdelijk dat er "leidinggevenden zijn die niet mee willen of mee kunnen in de cultuuromslag en een andere vorm van leiderschap". Een van de aanbevelingen is ook dat gewenst en ongewenst gedrag met zoveel woorden moet worden geformuleerd.

Yesilgöz: meer focus

Minister Yesilgöz benadrukt dat de organisatie meer focus en een herkenbaar profiel moet krijgen. En korpschef Van Essen vult aan dat de veranderingen de hele politie gaan raken. De commissie-Schneiders zal volgend jaar controleren wat er van de beoogde veranderingen terechtkomt.