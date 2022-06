'Paris Saint-Germain heeft het aan zichzelf te wijten dat Simons PSV'er is'

Wat heet. Spelers als Kingsley Coman (Bayern München), Bundesliga-speler van het Jaar Christopher Nkunku (RB Leipzig), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Mike Maignan (AC Milan) en Jonathan Ikoné (Lille) leerden allen voetballen in de Parijse academie, maar groeiden elders uit tot Frans international. Tanguy Nianzou (Bayern München), aanvoerder van Jong Frankrijk, is waarschijnlijk de volgende in dit rijtje.

Met name trainer Mauricio Pochettino mag zich dat aantrekken, volgens Johnson. "Hij sprak veel over talenten en meestal vol lof. Maar hij liet ze vervolgens nooit spelen. Het is één van de redenen dat PSG afscheid gaat nemen van Pochettino. PSG is teleurgesteld dat ze met Simons een talent met veel potentie verliezen. Maar het is voor jonge spelers gewoon moeilijk om daar door te breken."

Het is één van de opvallendste transfers van deze zomer: Xavi Simons die voor vijf jaar tekent bij PSV . De club uit Eindhoven nam de aanvallende middenvelder transfervrij over van Paris Saint-Germain, dat het contract van Simons graag had willen verlengen.

Dat talenten in Parijs zelden een basisplaats in het eerste afdwingen, moet Simons ook hebben ingezien. Weliswaar is er sprake van 'nieuwe ronde, nieuwe kansen' met de waarschijnlijke komst van een nieuwe trainer, maar dat Simons alsnog eieren voor zijn geld kiest, begrijpt Johnson wel.

"Het verbaast me niks, nee. Je hebt geen enkele garantie dat je meer minuten krijgt. Ik verwacht dat hij in Eindhoven zeker meer gaat spelen, op een goed niveau. Hij heeft de potentie om uit te groeien tot een topspeler."

Oranje-jeugdinternational Simons is de zoon van oud-prof Regilio Simons (Fortuna Sittard, NAC, Willem II en ADO Den Haag) en groeide op in Spanje. Als 9-jarige belandde hij in 2010 in de jeugdopleiding van Barcelona, waar hij onder meer samenspeelde met Nico González en Gavi, die recent doorbraken in het Camp Nou. In 2019 stapte hij over naar Paris Saint-Germain.

De lach van Simons

Met Simons haalt PSV in ieder geval een lach in huis. Johnson observeerde de middenvelder vaak tijdens trainingen. "Hij is altijd happy en straalt positieve energie uit. Hij lacht veel en de frustratie over de weinige kansen die hij kreeg, hield hij goed verborgen. Het is nu aan hem om te laten zien dat hij als basisspeler van waarde kan zijn voor PSV."

Simons sprak voor zijn transfer onder meer met PSG-ploeggenoot Georginio Wijnaldum. Die was lovend over zijn oude werkgever. Voor Wijnaldum zelf is het ook zaak om een transfer te overwegen. Zijn eerste jaar in Parijs verliep teleurstellend en met het oog op het WK in Qatar zal de middenvelder een goede keuze moeten maken.