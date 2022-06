Containerschepen boven de Wadden begeleid na ramp met de MSC Zoe

Er komt actieve verkeersbegeleiding voor de scheepvaart in de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden. Kapiteins krijgen informatie over de verkeerstromen in de vaargeulen, maar ook over zaken die van invloed zijn op de koers van hun schip, zoals het weer, de golfslag en waar andere schepen varen. Dat heeft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt.

De Rijkshavenmeester van Den Helder moet het plan gaan uitvoeren, maar het duurt nog wel drie jaar voordat het zover is, meldt Omrop Fryslân. De drie jaar zijn nodig omdat veel wetgeving moet worden aangepast en er ook personeel en apparatuur nodig is.

Ellen Kuipers van de Waddenvereniging reageert enthousiast. "Dit is ontzettend belangrijk voor veilige scheepvaart", zegt ze tegen de regionale omroep. "Kapiteins krijgen straks allerlei informatie waarmee ze beter beslissingen kunnen nemen."

Troep uit het schip

De verkeersbegeleiding is een direct gevolg van de ramp met de MSC Zoe. In de stormachtige nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor dat containerschip 342 meest bomvol geladen containers. De containers zijn allemaal geborgen, maar tot op de dag van vandaag wordt op de stranden van de Waddeneilanden troep uit het schip gevonden.

Na de ramp raadde de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan om de status van het Wad als 'zeer gevoelig zeegebied' te gebruiken om actieve verkeersbegeleiding in te voeren. Over de zogenoemde Vessel Traffic Service VTS is overlegd met andere Waddenlanden Duitsland en Denemarken en ook met de Rijkshavenmeesters, Rijkswaterstaat en de Kustwacht.

Vrijwillig systeem, geen garanties

Schepen op de Noordzee hoeven geen gebruik te maken van de verkeersbegeleiding. Het is een vrijwillig systeem, omdat het volgens Harbers in internationale wateren niet verplicht kan worden, maar de verwachting is dat alle kapiteins zullen meewerken.

Totdat het systeem werkt, gaat de kustwacht door met het waarschuwen van containerschepen bij slecht weer. Oud-burgemeester De Hoop van Ameland strijdt hier al vijftien jaar voor, maar het ministerie zei telkens dat het niet mogelijk was. "En nu toch, fantastisch", reageert De Hoop.

"We zijn hier al zo lang voor aan het strijden, we gaan echt wel even een feestje bouwen", zegt Kuipers van de Waddenvereniging. Het is een heel grote stap, ook al biedt die geen garanties , zegt ze: "Stel dat er toch iets gebeurt, dan moeten we goed voorbereid zijn om rommel uit zee te halen. In 2019 hebben de vrijwilligers het verschil gemaakt. Zij willen nu graag samenwerken met de Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat, maar er is nog niet geoefend. Dat baart nog wel grote zorgen."

Zo ging het mis in 2019: