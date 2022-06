Onderwijs slaat alarm over stopzetten noodsteun aan openbaar vervoer

Het openbaar vervoer komt in de problemen nu het kabinet de coronasteun stopzet eind dit jaar. Volgens vervoerders is dat te snel, waardoor ze noodgedwongen hun dienstregelingen met 20 tot wel 30 procent moeten verminderen. Universiteiten en studenten en slaan alarm, schrijft het AD.

Het onderwijs is bang dat studenten en medewerkers nu in de problemen komen. "Een dergelijke verschraling van het ov is desastreus voor studenten en onze medewerkers", zegt onderwijsbestuurder Wim van den Doel namens de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Studenten wonen vanwege de grote woningnood vaker thuis dan tien tot twintig jaar geleden en moeten van verder komen. Dat doen ze met het openbaar vervoer."

Miljarden euro's

Brancheorganisatie OV-NL zegt dat heel Nederland mogelijk geraakt wordt door het besluit van het kabinet. "Voor groepen mensen dreigen dan vervoersproblemen, maar het heeft ook impact op andere grote opgaven van dit kabinet, zoals duurzaamheid en woningbouw", zegt voorzitter Paul de Krom.

Hier doelt hij op de extra woningen die gebouwd moeten worden. Om die goed te ontsluiten, is goed openbaar vervoer een voorwaarde, stelt De Krom.

De overheid heeft sinds 2020 miljarden euro's uitgekeerd aan de NS en regionale vervoerders. Hiermee kon er toch een gepaste dienstregeling gereden worden, ook al werden er minder reizigers vervoerd.

Andere cijfers

Het kabinet wil die steun stopzetten nu er geen coronamaatregelen meer zijn. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur wijst op een recente prognose waaruit blijkt dat de reizigersaantallen volgend jaar weer dicht bij het niveau van voor de coronacrisis zullen komen. Volgens de vervoerders is dat veel te optimistisch en moet er voor 2023 ook een vangnet komen.

De NS verwacht dat de reizigersaantallen van voor corona pas in 2025 of 2026 gehaald gaan worden. De passagiersaantallen liggen momenteel een kwart lager ten opzichte van 2019, schrijft het AD.

De overheid baseert zich op andere cijfers, van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, waarin staat dat volgend jaar alweer 97 procent van de reizigers terugkeert naar de treinen, bussen, trams en metro's.

Hoorzitting Tweede Kamer

Eerder trokken provinciebesturen al aan de bel over het stopzetten van de coronasteun. "Of we leggen tientallen miljoen per jaar bij om ons netwerk in stand te houden of we schrappen tot 30 procent van de ov-lijnen", waarschuwde Arne Schaddelee, als gedeputeerde van de provincie Utrecht verantwoordelijk voor Mobiliteit.

Morgen is in de Tweede Kamer een hoorzitting waar onder meer vervoerders hun zorgen uiten over de voorgenomen plannen.