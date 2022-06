Zoon van oud-dictator Marcos geïnstalleerd als Filipijnse president

Ferdinand 'Bongbong' Marcos is geïnstalleerd als president van de Filipijnen. De zoon van oud-dictator Ferdinand Marcos won vorige maand ruim de verkiezingen.

Marcos volgt Rodrigo Duterte op die als president bekendstond om zijn keiharde antidrugsbeleid. Zo riep hij ooit politieagenten op om drugsdealers dood te schieten als die zich zouden verzetten tegen hun arrestatie. Dutertes dochter is nu aangesteld als vicepresident.

De nieuwe president liet in een eerste reactie weten dat hij onder meer iets wil doen aan het voedseltekort in zijn land, dat hard is getroffen door corona. De prijzen zijn de afgelopen tijd enorm gestegen, waardoor veel Filipijnen financieel in de problemen komen. Marcos heeft zichzelf direct aangesteld als minister van Landbouw om de agrarische sector meer aandacht te geven.

Complimenten voor dictator Marcos

Verder prees de 64-jarige Marcos zijn vader, Ferdinand Marcos senior, die het land in de jaren 60, 70 en 80 op dictatoriale wijze leidde. "Ik heb ooit een man gekend die zag hoe weinig er was bereikt sinds de onafhankelijkheid. Hij kreeg het voor elkaar", zei Marcos jr. na zijn beëdiging over zijn vader.

Dat is een opmerkelijke uitspraak, omdat tijdens het bewind van zijn vader tienduizenden mensen om het leven kwamen. Marcos senior werd in 1986 tijdens een volksopstand afgezet en vluchtte naar Hawaï. Daar overleed hij in 1989.