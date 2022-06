Volleybalsters op hun best in Nations League, met mooie transfer voor Savelkoel

Hoewel de rol van Nederland is uitgespeeld in de Nations League, weerhield dat de volleybalsters er niet van om zich tegen het ongeslagen Japan van hun beste kant te laten zien. Oranje smeerde de koploper de eerste nederlaag aan: 3-2 (23-25, 25-20, 24-26, 25-21, 15-10).

Het team van Avital Selinger deed niets onder voor het topland en was ook mentaal niet te kraken in Calgary, waar Oranje de laatste vier duels van deze competitie speelt.

Want het leek een paar keer toch net de verkeerde kant op te vallen voor Nederland. In de eerste en derde set lukte het op de beslissende momenten net niet, nadat het tweede bedrijf door een meedogenloze smash van Celeste Plak wel was gewonnen.

Selinger beklaagde zich nog over het beslissende punt in de derde set, waarbij een Japanse de bal volgens hem op onreglementaire wijze beroerde. Frustraties die leken door te werken in de score, met een grote achterstand in de vierde set tot gevolg (15-8).

Savelkoel de Champions League in

Daarna liet Nederland ineens een ander gezicht zien, wat de ploeg vertrouwen geeft voor het WK in eigen land aankomende herfst. Zo maakte Fleur Savelkoel haar dag nog wat mooier dan die was, want voor de wedstrijd werd bekend dat ze dankzij een fraaie transfer Champions League mag gaan spelen bij SC Potsdam.

Nederland was in het laatste deel van de wedstrijd de baas, op weg naar een waardige afsluiting van deze toch wat teleurstellend verlopen Nations League. Met na de eerste zege op hekkensluiter Zuid-Korea nu écht een serieus resultaat, met ook heel wat ontlading na afloop.

De laatste drie wedstrijden zijn de komende dagen tegen Turkije, België en Canada.