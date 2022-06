Wekdienst 30/6: Laatste dag NAVO-top • Tweede Kamer debatteert over de asielcrisis

Goedemorgen! De leiders van de dertig NAVO-lidstaten sluiten de top in Madrid af en de Tweede Kamer debatteert over de asielcrisis. Eerst het weer: De bewolking neemt toe en vanuit het zuidwesten trekken later vanochtend buien het land in. Landinwaarts is ook kans op onweer, hagel en windstoten en kan in korte tijd veel regen vallen. Voor de buien uit warmt het nog op naar 25 tot 29 graden.

weerplaza - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Madrid is de laatste dag van de NAVO-top. De regeringsleiders hakten de afgelopen dagen al veel knopen door. Zo is Turkije akkoord met de toetreding van Finland en Zweden en breidt de snellereactiemacht uit van 40.000 naar 300.000 troepen.

De commissie-Schneiders presenteert het eindadvies over de problemen bij de Landelijke Eenheid van de politie. Gisteren lekte al uit dat de commissie ervoor pleit om de Landelijke Eenheid op te splitsen in twee onderdelen: een deel met gespecialiseerde afdelingen als infrastructuur, bewaken en beveiligen en een onderdeel voor de recherche.

De Tweede Kamer debatteert over de asielcrisis. Al maandenlang loopt de uitstroom uit het aanmeldcentrum in Ter Apel zo moeizaam dat asielzoekers op stoelen of in tenten moeten slapen.

Op Wimbledon neemt de Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove het in de tweede ronde op tegen de nummer 1 van de wereld: de Poolse Iga Swiatek. Pattinama werd op het laatst toegevoegd aan het grastoernooi in Londen vanwege een blessure, en versloeg in de eerste ronde de Britse Sonay Kartal.

Wat heb je gemist? De politie heeft gisteravond iemand aangehouden vanwege de ongeregeldheden van dinsdagavond bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De 39-jarige man uit Lochem wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Het totaal aantal arrestaties vanwege de geëscaleerde protesten van dinsdag komt daarmee op elf. Volgens de politie was de man betrokken bij het doorbreken van een blokkade bij het huis van Van der Wal. Daarbij werd een politieauto vernield en volgens de politie was de situatie voor agenten zo gevaarlijk dat ze niet direct konden ingrijpen. Over de laatste arrestatie meldt de politie dat de 39-jarige man in beeld kwam bij het uitgebreide onderzoek, waarbij onder meer beelden zijn geanalyseerd. Hij zal worden verhoord over zijn betrokkenheid. De politie probeert om de identiteit van zoveel mogelijk rellende boeren te achterhalen. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van beelden, die onder meer via sociale media worden gedeeld. De politie vraagt om de beelden ook rechtstreeks te delen via de politiesite. Ander nieuws uit de nacht: Inwoners Aruba, Curaçao en Bonaire ontsnappen aan 'tropische storm Bonnie': Gistermiddag laat (lokale tijd) werd duidelijk dat de koers van het weersysteem vlak langs de Venezolaanse kust ging, waardoor het aan kracht inboette.

Hoofdverdachte smokkeldrama Texas riskeert levenslang en mogelijk doodstraf: De 45-jarige inwoner van Texas was maandag opgepakt in de stad San Antonio, vlak bij de plek waar de vrachtwagen stond.

Man vast na vondst overleden vrouw in Rosmalen: Het lichaam werd gisteravond ontdekt. De politie meldt dat de doodsoorzaak nog onduidelijk is.

En dan nog even dit: Tijdens het zoeken naar overlevenden in een Oekraïense flat in de stad Mykolajiv redde de brandweer een hond. De flat is met raketten bestookt door het Russische leger. De labrador moest even overgehaald worden om in de kooi te stappen, maar kon uiteindelijk veilig naar beneden getakeld worden.

Hond gered uit kapotgeschoten flat in Oekraïne - NOS