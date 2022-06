Oud-voetballers en andere BN'ers voortaan uit gokreclames

In Nederland hebben relatief veel jongvolwassen een account bij een goksite. Ongeveer 17 procent van de accounts is aangemaakt door mensen tussen 18 en 24 jaar. Die leeftijdsgroep vormt 11 procent van de bevolking.

Het is de eerste aanpassing van de reclameregels sinds de opening van de online gokmarkt in oktober van vorig jaar.

Andy van der Meijde, Sjaak Swart, Rafael van der Vaart, Elly Lust en Dick Advocaat zijn voortaan niet meer te zien in gokreclames. Voor gokreclames mogen vanaf vandaag geen oud-voetballers of andere bekende Nederlanders meer worden ingezet. Die maatregel moet gokverslaving onder jongvolwassenen en kwetsbare mensen tegengaan.

In de nieuwe regeling staan de categorieën personen die voortaan niet meer in gokreclames te zien mogen zijn:

Volgens Tony van Rooij, projectleider gokken bij het Trimbosinstituut, is het verbieden van bekende Nederlanders in de reclames een goede eerste stap. "Het zou iets kunnen helpen. We weten dat het inzetten van beroemdheden in campagnes mensen meer kan aanzetten tot bepaald gedrag."

'Om regels heen gewerkt'

Over de gokwet, die ertoe leidde dat de online gokmarkt op 1 oktober 2021 open ging, is jarenlang gedebatteerd. Er werd gekozen om reclame toe te staan in de hoop dat spelers die online gokten bij illegale sites zouden overstappen naar het legale aanbod.

"Er is in de wet een poging gedaan om een deel aan banden te leggen", zegt Van Rooij. "Er staat in de wet dat je voetballers niet mag inzetten. Vervolgens werden voetballers die drie maanden uit dienst waren in campagnes ingezet. Er werd om de regels heen gewerkt."

Over reclame in bushokjes en langs de snelweg hebben gokbedrijven gezamenlijk afgesproken daar op 1 april of zo vroeg mogelijk daarna mee te stoppen. Dat hebben vooralsnog niet alle bedrijven gedaan.

Spots nagemaakt

Gokbedrijven gebruiken voortaan onbekende Nederlanders in de reclames. Zo heeft Betcity een reclamespot met Sjaak Swart, Andy van der Meijde en Wesley Sneijder vrijwel nagemaakt met drie zogenoemde 'superfans': Japie, Randy en Lesley.

Van Rooy ziet liever nog een verbod op ongerichte reclame. Dat zou betekenen dat reclame op tv, radio en in bushokjes moet verdwijnen. "De posters in bushokjes en langs de snelweg komen ook terecht bij jonge kwetsbare mensen en mensen met een gokverleden. Dat levert risico's op."