Pensioen Van Vleuten nog ver weg met jacht op roze én geel: 'Hou van uitdaging'

Ze wordt later dit jaar 40 en lijkt met de jaren alleen maar beter te worden, maar ook voor Annemiek van Vleuten is het einde in zicht. Woensdag maakte ze bekend dat ze eind 2023 een punt zet achter haar carrière. "Ik heb veel zin om er nog een jaar aan vast te knopen. Maar dan is het een mooi moment om te stoppen", zegt Van Vleuten op NPO Radio 1 in gesprek met Langs de Lijn En Omstreken. "Ik merk dat ik nog steeds mensen inspireer. De gedachte dat je als sporter op je 25ste op je top bent is achterhaald en klopt niet. Als je er veel plezier in hebt en het voor jezelf leuk houdt, dan geeft dat veel energie om de motivatie vast te houden. Dat is het allerbelangrijkste om een goed niveau te blijven halen", aldus Van Vleuten.

Wie haar zo hoort praten, heeft geen moment de indruk dat Van Vleuten aan stoppen denkt. "Ik ben er ook zeker nog niet klaar mee en ik merk nog niet dat ik minder aan het worden ben. Maar er komt een moment om te stoppen en ik vind het mooi om dat te doen op het moment dat ik nog in goeden doen ben." 'Zonde om Giro te laten liggen' Vandaag staat Van Vleuten aan de start van de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen. Daarna volgt ook nog de Tour de France, die dit jaar voor het eerst groots wordt aangepakt door de Tour-organisatie. "Het grote doel was om optimaal voorbereid te zijn voor beide koersen. Een aantal mensen zet alles op de Tour, maar de Giro is een hele mooie koers en ik vind het zonde om die te laten liggen. Ik sta voor beiden gemotiveerd aan de start." Zeker in de Giro is bij Movistar alles gericht op een eindzege voor Van Vleuten. Maar ook de Tour hoopt ze te winnen. "Ik hou wel van een uitdaging. Niet eens zozeer fysiek als wel mentaal. Je trekt jezelf helemaal leeg en moet elke dag top gefocust zijn. Je mag nergens iets laten liggen."

Annemiek van Vleuten in actie tijdens de Strade Bianche - Pro Shots

Van Vleuten: "Ik sta elke dag op met een steen in mijn maag, want je moet aan de bak. Terwijl ik meer van de eendagskoersen ben, dan vlieg ik er lekker in. Nu moet je ook je geduld bewaren, energie sparen en toeslaan als het kan." Al met al is Van Vleuten maar wat blij dat er nu ook eindelijk een echte Tour de France voor vrouwen is. "En niet omdat ze dat opgelegd hebben gekregen. Nee, we zijn commercieel interessant, de organisatie kan nu een 4-weekse koers (drie weken mannen, een week vrouwen, red.) verkopen aan zijn partners. We hebben een niveau bereikt dat organisatoren ons interessant vinden. Dat is waar we heen willen."