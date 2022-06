Inwoners Aruba, Curaçao en Bonaire ontsnappen aan 'tropische storm Bonnie'

Inwoners van Aruba, Curaçao en Bonaire halen opgelucht adem. De eilanden zijn ontsnapt aan de storm Bonnie, die maar geen storm werd. Gistermiddag laat (lokale tijd) werd duidelijk dat de koers van het weersysteem vlak langs de Venezolaanse kust ging, waardoor het aan kracht inboette. Een beginnende storm heeft warm water nodig om zich te organiseren en sterker te worden.

De Curaçaose regering van premier Gilmar Pisas maakte het in de ochtend nog erg spannend door de avondklok van 16.00 uur te vervroegen naar 11.00 uur 's ochtends. Dat leidde tot een enorme verkeerschaos op het eiland. Behalve ambtenaren en ander overheidspersoneel, was ieder ander gewoon naar werk gegaan.

Tegelijkertijd riepen de premiers van Curaçao en Aruba de hulp in van Nederlandse militairen om de politie bij te staan. Zestig militairen gingen op Curaçao met de patrouilles mee, Aruba hield er vijftig achter de hand.

Wel regen

Het regende de hele dag op de drie eilanden, maar wind was er niet. Op sommige plekken viel relatief veel water, zo'n dertig millimeter. Maar op een paar straten na, die blank kwamen te staan, bleven de meeste wegen gewoon berijdbaar. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen en is er nauwelijks schade aan auto's, huizen en andere gebouwen.

Gisteravond op een persconferentie dankte de premier God voor de geboden bescherming en het volk voor zijn geduld. Ook kondigde Pisas aan dat de avondklok wordt opgeschort. Vanaf 04.00 uur 's ochtends mag iedereen weer op straat en even later gaan ook de publieke diensten weer open. Alleen scholen blijven nog 24 uur dicht.

Vluchten hervat

Luchtvaartmaatschappijen TUI en KLM zijn ook weer welkom. Zij kozen er zelf voor om gisteren niet naar de eilanden te vliegen en hun vliegtuigen in Amsterdam aan de grond te laten. TUI was al onderweg en week uit naar de Dominicaanse republiek. Vanwege verplichte rusttijden wordt de laatste terugvlucht van donderdag pas zaterdagochtend in Amsterdam verwacht.

De staart van het weersysteem kan de komende nacht en ochtend nog wel voor veel regen zorgen, maar volgens Olav Geijs van het Caribbean Weather Center in Willemstad is het grootste gevaar geweken. Hij verwacht dat de tropische storm Bonnie vandaag overigens wel zijn naam officieel krijgt.

"Het systeem wint aan kracht omdat het ten westen van de Caribische eilanden een heel groot deel van de Caribische Zee moet oversteken om morgenmiddag uiteindelijk in Nicaragua en Costa Rica aan land te komen. Dan wordt er wel veel wind en regen verwacht, mogelijk orkaankracht", stelt Geijs.