De politie heeft in een woning in Rosmalen het lichaam van een overleden vrouw gevonden. Naar aanleiding hiervan is een man opgepakt.

Het lichaam werd gisteravond ontdekt. De politie meldt dat de doodsoorzaak nog onduidelijk is.

De rol van de opgepakte man is ook nog onduidelijk. "Of en wat voor rol hij heeft gehad in het overlijden van vrouw is onderdeel van het onderzoek", meldt de politie.