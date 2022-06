Elfde arrestatie voor boerenopstand, Lochemer vast voor geweld bij Van der Wal

Volgens de politie was de man betrokken bij het doorbreken van een blokkade bij het huis van Van der Wal. Daarbij werd een politieauto vernield en volgens de politie was de situatie voor agenten zo gevaarlijk dat ze niet direct konden ingrijpen.

Eerder op de dag maakte de politie al bekend dat er tien mensen zijn opgepakt vanwege de geëscaleerde boerenacties van dinsdagavond. Het is niet duidelijk of daar ook al arrestaties tussen zaten voor de incidenten bij het huis van Van der Wal. De politie verwees bij deze arrestaties naar meerdere uit de hand gelopen protesten, waaronder die bij de ministerswoning en de aanval op een politieauto in Stroe.

Analyse beelden

Over de laatste arrestatie meldt de politie dat de 39-jarige man in beeld kwam bij het uitgebreide onderzoek, waarbij onder meer beelden zijn geanalyseerd. Hij zal worden verhoord over zijn betrokkenheid.

De politie probeert om de identiteit van zoveel mogelijk gewelddadige boeren te achterhalen. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van beelden, die onder meer via sociale media worden gedeeld. De politie vraagt om de beelden ook rechtstreeks te delen via de politiesite.