Vlaamse stikstofminister: 'Protesten Nederland hallucinant en onaanvaardbaar'

De Vlaamse stikstofminister moet beveiligd worden en ook daar zijn protesten van boeren. Maar zo heftig als in Nederland gaat het er niet aan toe bij onze zuiderburen. "Wat we in Nederland hebben gezien is hallucinant en onaanvaardbaar", zegt de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in de studio van Nieuwsuur. Demir, moeder van een kind van vier, leeft mee met haar Nederlandse collega Christianne van der Wal, die thuis bezoek kreeg van boze boeren. "Kinderen zijn de meest kwetsbaren in onze samenleving", die zouden wat haar betreft te allen tijde buiten schot moeten blijven. Behalve medeleven heeft ze ook een boodschap voor haar ambtsgenoot. Ze hoopt vooral dat Van der Wal voet bij stuk houdt: "Nederland doe je deel." Ze is er vast van overtuigd dat zowel de Vlaamse als de Nederlandse regering nu door moet pakken. "Als we dat nu niet doen, dan gaan we dingen beloven aan boeren die we niet waar kunnen maken. Dat is liegen." Demir denkt dat dezelfde problemen dan binnen afzienbare tijd terugkeren. "En dan zeggen ze: kijk, de politiek durft geen beslissingen te nemen." Demir betuigde eerder via Twitter al steun aan haar Nederlandse collega Christianne van der Wal:

We weten waarom we dit doen, @MinisterNenS. Intimidatie en bedreigingen zullen geen effect hebben op wat moet gebeuren in Nederland en Vlaanderen. We laten ons letterlijk niet uit het veld slaan. Houd u goed! https://t.co/aLzlQjxbu3 — Zuhal Demir (@Zu_Demir) June 29, 2022

In Vlaanderen waren ook felle protesten. Inmiddels zijn de gemoederen daar bedaard. De maatregelen zijn duidelijk en de bezwaartermijn is verlopen: 41 grote vervuilers moeten in 2025 dicht en worden uitgekocht. Verder wordt de veestapel ingekrompen. Bij een demonstratie woensdagavond was de sfeer gemoedelijk. Maar toen de minister door Vlaanderen reisde om in gesprek te gaan over de maatregelen was er veel weerstand. LTO-voorman Sjaak van der Tak, die boeren en tuinders in Nederland vertegenwoordigt prijst de Vlaamse minister, die haar beleid heeft uitgelegd in zaaltjes. Hij mist de dialoog met Den Haag, zegt hij. Demir wil haar beleid graag uitleggen. "Je moet als gekozen volksvertegenwoordiger je verhaal vertellen. Maar we kunnen niet langer pappen en nathouden." Met die boodschap trok ze door Vlaanderen. Minister Zuhal Demir reisde langs zaaltjes om haar verhaal te vertellen:

