Weer tienduizenden Wit-Russen de straat op en massale arrestaties

Het protest in Minsk begon rustig en vreedzaam.

In Wit-Rusland zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen president Loekasjenko. Volgens mensenrechtenorganisatie Viasna zijn in de hoofdstad Minsk zeker 136 mensen gearresteerd. Ook in Grodno, Brest en Vitebsk zijn demonstranten opgepakt.

Demonstraties in Minks beginnen vreedzaam - NOS

Veel agenten dragen bivakmutsen of helmen en hebben geen insignes op hun pakken. In enkele gevallen hebben demonstranten geprobeerd de gezichtsbedekking van de agenten af te trekken.

Inmiddels probeert de oproerpolitie het protest uiteen te drijven bij het presidentieel paleis van Loekasjenko in het centrum van Minsk. Op beelden die circuleren op sociale media valt te zien dat demonstranten worden verjaagd met pepperspray. In Telegramgroepen wordt opgeroepen om de politie bij het paleis te omsingelen.

De onrust in Wit-Rusland duurt al een maand en na toe na de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Daarbij behaalde Loekasjenko, die het land al 26 jaar met ijzeren vuist regeert, volgens de officiële telling 80 procent van de stemmen. De oppositie stelt dat er op grote schaal is gefraudeerd. Ook de EU en de VS zijn daarvan overtuigd.

Ook in het buitenland werd vandaag gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. Zo kwamen bij de Wit-Russische ambassade in Moskou tientallen demonstranten bijeen. Op het Vredenburg in Utrecht protesteerden Nederlandse Wit-Russen vanmiddag tegen Loekasjenko.