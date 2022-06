Tranen van geluk bij Vingegaard in Kopenhagen: de Tour de France kan beginnen

Jonas Vingegaard werd luid toegejuicht in Kopenhagen en kon zijn tranen niet bedwingen. - NOS

Vanavond zijn de 21 wielerploegen van de Tour de France voorgesteld in Tivoli, het sprookjesachtige park in het centrum van de Deense hoofdstad. Een feestelijke presentatie voor duizenden enthousiaste Denen. Stralende gezichten, geen onvertogen woord. En een enkele traan. Maar ook was het speuren naar afwezigen op het podium, want corona slaat opnieuw wild om zich heen. Topfavoriet Tadej Pogacar zal Matteo Trentin moeten missen in de lastige eerste week. Omer Goldstein en Samuele Battistella kunnen ook een streep zetten door hun Tour. Daryl Impey en Bob Jungels zitten nog in de wachtkamer. De Tour kan niet snel genoeg beginnen, zoveel is duidelijk. Vrijdag is de eerste etappe. Populaire Van der Poel mikt weer op geel Mathieu van der Poel is er wel. De smaakmaker van het hedendaagse wielrennen werd met luid applaus onthaald. En als het aan MvdP ligt, gaan de fans nog heel wat moois te wachten. Vorig jaar bij zijn debuut won hij de tweede rit en droeg hij vervolgens zes dagen de gele trui. Zo'n scenario heeft hij nu ook weer voor ogen. "Het geel in de tijdrit is te hoog gegrepen", denkt Van der Poel. "Maar ik zal volle bak gaan en proberen de schade te beperken, zodat ik in de dagen erna misschien iets kan doen." Bekijk hieronder interviews met Mathieu van der Poel en Bauke Mollema.

Het rood-wit-blauw zal vrijdag echter gedragen worden door Bauke Mollema, die op zijn 34ste bij zijn eerste poging meteen Nederlands kampioen tijdrijden werd. "Vrijdag wordt wel heel lastig, hoor, tegen al die mannen", lacht hij de suggestie van een stunt in de openingstijdrit weg. "Maar ik heb echt zin in deze Tour. Mijn doel is om een etappe te winnen." Groenewegen kwam met de camper Ook Dylan Groenewegen gaat voor ritzeges. Vier heeft hij er al op zijn palmares, de laatste in de Tour van 2019. Tijdens de editie van 2020 zat Groenewegen thuis, geschorst voor zijn rol in het sprintongeluk met Fabio Jakobsen. Nu is hij terug, op geheel eigen wijze. "Ik ben met de camper gegaan. Het is gewoon heel erg druk op Schiphol. Er stond een rij van drieënhalf uur op de dag dat ik moest vliegen. Mijn vader ging toch met de camper, dus ik dacht: ik stap achterin en ga lekker daar op bed liggen."

Dit jaar zullen Groenewegen (inmiddels in Australische dienst) en Jakobsen de degens kruisen op het hoogste podium, om te beginnen dit weekend al in Denemarken. Eerder deze week bleek er nog veel oud zeer te zitten bij Jakobsen, die nog geen excuses heeft gekregen van zijn rivaal. "Ik ben heel blij dat we hier allebei weer zijn. Ik hoop dat we mooie duels kunnen uitvechten, op een sportieve manier", reageert Groenewegen. "Maar dan zullen we ook Caleb Ewan en Jasper Philipsen moeten verslaan." Donderwolk De feeërieke festivalsfeer onder een fraai Deens avondzonnetje smaakt naar meer. Maar op de achtergrond was daar ook die dreigende donderwolk: corona. "Natuurlijk is iedereen bang", draait Dylan van Baarle niet om de hete brij heen. "Er staat veel op het spel natuurlijk." Ook Steven Kruijswijk maakt zich zorgen. Vandaag werd bekend dat de sportief directeur van Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, voorlopig niet zal aansluiten bij de Tourploeg vanwege een coronabesmetting. "Je doet wat je kunt om jezelf te beschermen", vertelt Kruijswijk. "Maar het gaat heel lastig zijn als de maatregelen om je heen minder zijn. Dat maakt je heel nerveus, zeker in aanloop naar de testen op de rustdagen." Bekijk hieronder interviews met Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk.

Kruijswijk: "We zijn er net als iedereen wel klaar mee. In het normale leven kun je ook als je positief bent gewoon door. Maar wij kunnen gewoon uit koers genomen worden." Tranen bij Vingegaard Het hoogtepunt van de avond waren de tranen van Jonas Vingegaard, die het langst en het luidst werd toegejuicht. De Deense nummer twee van het afgelopen jaar werd overmand door emoties bij het zien van die massale steun. "Mooi om te zien wat het doet met zo'n jongen", vond ploegmaat Kruijswijk, die met hem op het podium stond. "Hij weet dat hij een van de favorieten is voor deze Tour. En dan zoveel support van het thuisfront, dat is heel mooi." Maar wie is nu de kopman van Jumbo-Visma deze Tour? Kopman-op-papier Primoz Roglic aarzelde geen seconde: "Vingegaard!" Dat gaan drie heel mooie weken worden. Als het peloton het coronaspook voorblijft, tenminste.