Van Rijthoven zorgt op Wimbledon voor nieuwe verrassing, geen stunt Griekspoor

Zelf kreeg hij er zes, waarvan hij er één benutte. Hij miste in de eerste tiebreak twee setpunten, maar was ijzig koel in de overige tiebreaks.

De liefhebbers van mooie, lange rally's konden de partij op baan 4 overslaan. De hoofdingrediënten waren korte punten en veel servicegeweld. Van Rijthoven won liefst 90 procent van de punten als zijn eerste service in was en werkte alle vijf de breekkansen van Opelka weg.

Het is voor eerst sinds 2013 dat een Nederlandse man zo ver komt in het enkelspel. Toen was het Igor Sijsling, toevalligerwijs de coach van Van Rijthoven op dit moment, die twee rondes overleefde.

De 19-jarige Alcaraz, als vijfde geplaatst in Londen, had in de eerste ronde vijf sets nodig om zich te ontdoen van de Duitser Jan-Lennard Struff en ook Griekspoor stelde de gravelspecialist flink op de proef.

In balans

De twee speelden twee keer eerder tegen elkaar en beiden wonnen een keer. Griekspoor was in februari van het vorig jaar in Montpellier de sterkste en in april van vorig jaar won de Spanjaard in Estoril.

Op de beslissende momenten op Wimbledon had Alcaraz echter net wat extra's in huis. Zo brak hij Griekspoor in de eerste set op 4-4 en was hij foutloos in de tiebreak: 7-0.

Griekspoor, die in 2021 strandde in de eerste ronde, kwam na een vroege break in set drie nog knap langszij, maar een break op 2-3 was hem daarna te machtig.