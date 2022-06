30 jaar cel voor R. Kelly, 26 jaar na eerste misbruikaantijging

Kelly werd bekend in de jaren 90 met hits als I Believe I Can Fly en If I Could Turn Back The Hands of time. Zelf weerspreekt hij alle aanklachten. In de staten Illinois en Minnesota lopen ook nog rechtszaken tegen de zanger. Daar zal hij later voor de rechtbank moeten verschijnen.

De 55-jarige zanger is aangeklaagd door meerdere jonge vrouwen en twee mannen. Sommigen waren minderjarig tijdens het misbruik. Slachtoffers vertelden hoe de zanger hen vasthield in zijn huizen en ze strenge regels oplegde: ze mochten bijvoorbeeld alleen met zijn toestemming eten of naar de wc.

Na meer dan 25 jaar geruchten en beschuldigingen is dit de eerste straf voor de artiest. De rechtszaak in New York wordt als een belangrijk gevolg van de #MeToo-beweging beschouwd.

Hij trouwde in 1994 met de destijds 15-jarige zangeres Aaliyah. Op haar ID-kaart stond dat ze al 18 jaar was. Volgens zijn voormalige tourmanager had Kelly een functionaris omgekocht om het nep-ID van Aaliyah te regelen. Opvallend genoeg was de titel van het door Kelly geproduceerde debuutalbum van de zangeres Age Aint Nothing But a Number. Het huwelijk werd na een jaar ongeldig verklaard.

In 1996 werd hij voor het eerst aangeklaagd voor seksueel misbruik. Zangeres Tiffany Hawkins verklaarde sinds haar vijftiende seks te hebben gehad met Kelly. Uiteindelijk trof zijn advocaat een schikking met Hawkins en liep de zaak met een sisser af. Jaren later, in 2019, zei Hawkins hier spijt van te hebben. "Maar," zei ze, "ik was een jong zwart meisje. Wie maakte het iets uit?"

Sekssekte

Die eerste beschuldiging bleek pas het topje van de ijsberg. Tussen 2001 en 2004 werd Kelly nog meerdere malen aangeklaagd voor misbruik van minderjarigen. Omdat hij hier ook beelden van gemaakt zou hebben, werd hij ook beschuldigd van het maken van kinderpornografie. Door gebrek aan bewijs bleef de zanger op vrije voeten.

Een artikel van BuzzFeed News dwong hem in 2017 opnieuw in de verdediging. In het stuk wordt beschreven hoe Kelly zes vrouwen had opgesloten in een sekssekte. Ouders vertelden dat zij hun dochters nooit meer zagen nadat Kelly had beloofd hen te helpen met hun muziekcarrière. Volgens oud-medewerkers van de zanger moesten de vrouwen hem aanspreken met "daddy" en toestemming vragen om hun kamer te mogen verlaten.