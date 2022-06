Inter huurt peperdure Lukaku voor een 'schijntje' terug van Chelsea

Romelu Lukaku keert terug naar Internazionale. De Belgische topspits wordt gehuurd van Chelsea, dat hem vorig jaar zomer nog voor zo'n 110 miljoen euro overnam van de Milanese club. Naar verluidt betaalt Inter een huursom van 10 miljoen euro.

De 29-jarige Lukaku was afgelopen seizoen bij Chelsea lang niet altijd zeker van een basisplaats, sprak daar openlijk zijn onvrede over uit en zei ook graag terug te willen keren naar Inter. De Belg had met 24 goals en 10 assists een groot aandeel in de landstitel van Inter in 2021.

Bij Chelsea kwam Lukaku afgelopen seizoen tot slechts 8 goals in 26 competitiewedstrijden.