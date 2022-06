Grote politiemacht houdt tientallen boeren in Apeldoorn tegen

Een stoet boeren rijdt weg van Apeldoorn, nadat ze daar vanavond waren gestuit op de politie. Ze waren van plan naar het politiebureau in het zuidwesten van de stad te trekken, om de boeren die daar vastzitten te bevrijden. Maar burgemeester Heerts vaardigde een noodverordening uit en de politie zette veel mensen en voertuigen in om de boeren tegen te houden.

Bij het politiebureau en op de wegen in de omgeving is al de hele avond een grote politiemacht opgesteld. De afrit Hoenderloo van de A1 was in beide richtingen urenlang afgesloten. Die weg sluit aan op de Europaweg, waar het hoofdbureau van de politie zit. Maar een groep boeren verzamelde zich net buiten het gebied van de noodverordening en ging via een andere route de stad binnen.

Daar stuitten de boeren echter op een grote politiemacht. Veel wegen waren afgesloten om de toegang voor de boeren te belemmeren. Inmiddels trekt de stoet in de richting van Beekbergen, ziet een lokaal persbureau.

Op de wegen rond Apeldoorn staat veel politie opgesteld: