Abdeslam krijgt levenslang voor aanslagen in Parijs

Salah Abdeslam is tot levenslang veroordeeld zonder kans op vervroegde vrijlating voor de aanslagen in Parijs in 2015. Samen met 18 anderen is hij schuldig bevonden aan de terreuraanslagen. De straffen van de anderen worden later vanavond bepaald door de rechtbank in Parijs.

Abdeslam is schuldig aan moord, zei de voorzitter van de rechtbank, Jean-Louis Périès. Hij is de enige van de tien daders die het overleefde. De anderen bliezen zichzelf op of werden doodgeschoten. Abdeslam liep naar eigen zeggen een café binnen met zijn bomvest, maar besloot zichzelf "uit menselijkheid" niet op te blazen. Justitie betwistte dat: het bomvest zou defect zijn geweest. De rechtbank neemt de lezing van de aanklagers over.

Bij de aanslagen op 13 november 2015 vielen 130 doden. Terroristen vielen het voetbalstadion Stade de France aan, schoten daarna hun wapens leeg bij caféterrassen en gingen met bomvesten en kalasjnikovs concertzaal Bataclan binnen. Daar vielen de meeste doden: 89. De aanslagen werden opgeëist door Islamitische Staat (IS).

We maakten eerder deze terugblik op de aanslagen in Parijs: