Abdeslam krijgt levenslang voor aanslagen in Parijs

Levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating is de hoogst mogelijke straf in Frankrijk, een straf die niet vaak wordt opgelegd. Tot levenslang veroordeelden komen in Frankrijk vaak na 20 tot 25 jaar vrij.

Abdeslam is schuldig aan moord en terrorisme, zei de voorzitter van de rechtbank, Jean-Louis Périès. Hij is de enige van de tien daders die het overleefde. De anderen bliezen zichzelf op of werden doodgeschoten. Abdeslam liep naar eigen zeggen een café binnen met zijn bomvest, maar besloot zichzelf "uit menselijkheid" niet op te blazen. Justitie betwistte dat: het bomvest zou defect zijn geweest. De rechtbank neemt de lezing van de aanklagers over.

Salah Abdeslam is tot levenslang veroordeeld zonder kans op vervroegde vrijlating voor de aanslagen in Parijs in 2015. Samen met 19 anderen is hij schuldig bevonden aan de terreuraanslagen. Andere verdachten kregen straffen variërend van twee jaar tot levenslang.

Abdeslam werd in maart 2016 opgepakt in België. De Belgische aanklagers verdenken hem ook van betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel, vier dagen na zijn arrestatie. Hij werd uitgeleverd aan Frankrijk, maar is in België al veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor een schietpartij waarbij drie agenten gewond raakten.

De negentien verdachten die naast Abdeslam terecht stonden, hielpen met bijvoorbeeld het bieden van onderdak of het leveren van wapens. Zes personen werden bij verstek berecht, onder wie vijf vooraanstaande IS-leden die vermoedelijk in Syrië zijn omgekomen.

Man met de hoed

De Belgisch-Marokkaanse Mohamed Bakkali speelde volgens de rechtbank een "bepalende rol" in de voorbereidingen van de aanslagen. Bakkali probeerde vuurwapens, onderduikadressen en auto's te regelen. Hij zit in België een 25-jarige celstraf uit voor zijn rol bij een aanslag in een Thalys tussen Amsterdam en Parijs in 2015.

Mohammed Abrini, ook bekend als 'de man met de hoed' vanwege videobeelden waarop hij met een hoofddeksel was te zien, speelde volgens de rechtbank ook een sleutelrol bij de logistiek rond de aanslagen. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel in 2016.

Het megaproces tegen de terreurverdachten heeft tien maanden geduurd. Er waren zo'n 300 advocaten bij betrokken, er was extreme beveiliging en de rechtbank zelf werd voor miljoenen euro's verbouwd, speciaal voor dit proces. Zo'n 500 mensen wonen de uitspraak bij in de rechtszaal.