Minister: zzp'er kan straks ook vestigingsadres verbergen in KVK-register

Eigenaren van eenmanszaken kunnen straks waarschijnlijk hun vestigingsadres laten afschermen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Wel moeten ondernemers een alternatief postadres registreren, zoals een postbus.

Het staat in een voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het is bedoeld om de privacy en veiligheid van ondernemers te vergroten. In september wordt het besproken met belanghebbenden waarna het - mits er geen problemen zijn - wordt uitgewerkt.

Sinds dit jaar kunnen woonadressen al worden afgeschermd in het handelsregister, maar voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) zijn het woonadres en het vestigingsadres van hun bedrijf vaak hetzelfde. Je vestigingsadres laten afschermen, kan niet zomaar. Officieel moet je kunnen aantonen dat je wordt bedreigd.

'Met zijn tijd mee'

Adriaansens wilt ook dat van alle ondernemers de telefoonnummers en e-mailadressen niet meer openbaar zijn. Ook komt er als het aan haar ligt een verbod op commercieel gebruik van gegevens in het Handelsregister.

Deze gegevens zijn dan wel nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders.

VvE's (Verenigingen van Eigenaars van appartementen) worden verregaand afgeschermd en het commercieel gebruik van gegevens uit het Handelsregister wordt verboden.

De minister denkt met deze voorstellen tegemoet te komen aan "een breed geuite maatschappelijke en politieke wensen". Op deze manier kan het handelsregister "weer met zijn tijd mee."

Eerder dit jaar zei Adriaansens nog dat de mogelijkheid om voor iedereen het vestigingsadres af te schermen te ver ging, omdat openbaarheid bijdraagt aan de bestrijding van misbruik. Nu komt zij dus toch met een voorstel om adresgegevens volledig af te schermen.

Openbare registratie

Het is volgens haar wel belangrijk om andere zaken in gang te zetten, zoals openbare registratie van door de rechter opgelegde bestuursverboden. Hierdoor zouden veroordeelde fraudeurs moelijker kunnen doorgaan.

Ook private organisaties gebruiken gegevens uit het Handelsregister. Nu kan dat vaak op basis van openbare informatie. Waar dat straks niet meer volstaat, schrijft de minister, moeten organisaties geautoriseerd worden om ook de niet-openbare gegevens te gebruiken of te zoeken op natuurlijke personen.

"Voor de aanpak van fraude en fouten moeten bestuursorganen bij de KVK melding doen van afwijkingen die zij zien tussen de gegevens en de informatie uit andere bronnen."