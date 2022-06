Britse lieveling Raducanu snel klaar op Wimbledon, net als Kontaveit en Muguruza

Ook de als tweede geplaatste Anett Kontaveit werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Estse moest haar meerdere erkennen in Jule Niemeier: 4-6, 0-6.

Met de 28-jarige Garcia trof Raducanu het niet als opponente. De Française won zaterdag nog het grastoernooi van Bad Homburg. Garcia heerste in de rally's, benutte vier van de zeven breekkansen, sloeg 24 winners en boekte zodoende haar zevende zege op rij.

De 19-jarige Raducanu kende vorig jaar op Wimbledon haar doorbraak. Als nummer 338 van de wereld reikte ze toen tot de achtste finales. Vervolgens zorgde ze voor een sensatie door als qualifier de titel te pakken bij de US Open. Goede resultaten bleven daarna - mede als gevolg van blessures - uit voor de huidige nummer elf van de wereld.

Voor de Britse US Open-winnares Emma Raducanu is de tweede ronde het eindstation geworden op Wimbledon. Ze ging tot verdriet van het publiek in Londen met 3-6, 3-6 onderuit tegen Caroline Garcia.

Op basis van de wereldranglijst (3de om 97ste) is het verlies van Kontaveit een verrassing te noemen, maar gezien haar eerdere resultaten op Wimbledon niet zo zeer. Ze deed zeven keer eerder mee en verloor vier keer in de eerste ronde en drie keer in de derde ronde.

Niemeier maakte vorige maand op Roland Garros haar grandslamdebuut en speelde pas haar derde grandslamduel. Ze had in de eerste set genoeg aan een break op 2-2 en was daarna oppermachtig.

Muguruza ook al naar huis

Voor Garbine Muguruza viel in de eerste ronde het doek. De kampioene van 2017 was niet opgewassen tegen Greet Minnen: 4-6, 0-6. De wedstrijd werd gisteren gestaakt en vandaag afgemaakt.