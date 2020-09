Klopjacht op een man na mesaanvallen Birmingham

Birmingham - AFP

De politie in Birmingham zoekt met man en macht naar de vermoedelijke dader van de steekaanvallen van afgelopen nacht. Details over de man zijn niet bekendgemaakt, maar hij is de enige verdachte in het moordonderzoek. In drie delen van het centrum van de Britse stad zijn in totaal acht mensen gestoken. Een man is overleden, een vrouw en man raakten ernstig gewond. Vijf andere gewonden zijn buiten levensgevaar. De slachtoffers lijken willekeurig te zijn uitgekozen. De West Midlands Police heeft extra agenten ingezet om de verdachte op te sporen. Volgens een ooggetuige handelde de man met het steekwapen heel kalm. "Hij stak een vrouw tussen de vijf en zeven keer en liep daarna door alsof er niets was gebeurd", zegt Savvas Sfrantzis tegen de BBC. Volgens hem dachten omstanders aanvankelijk dat de dader de halsketting van de vrouw wilde stelen. De politie roept ooggetuigen op om te helpen met het onderzoek:

Politie Birmingham: 'Wees niet bang maar blijf alert' - NOS

De eerste aanval werd rond 00.30 uur gemeld aan Constitution Hill, iets ten noorden van het centrum. De volgende aanval was ruim een halve kilometer naar het zuidoosten en ongeveer 10 minuten later. De overige steekaanvallen gebeurden weer een kilometer zuidelijker en werden tussen 01.45 uur en 02.15 uur gemeld aan de hulpdiensten. Zeker veertien ambulances werden ingezet. "Stop hem, hij heeft net iemand neergestoken", hoorde David Nash iemand roepen even na twee uur 's nachts. Hij was aan het werk in een bar in Hurst Street, in de buurt van het zogenoemde Gay Village. "De bars gingen sluiten en opeens werd de omgeving overspoeld met politieauto's, agenten en ambulances", citeert de BBC Nash.

Hurst Walk - AFP