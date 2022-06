Zweefvliegtuig stort neer bij Terlet, piloot overleden

Een zweefvliegtuig is vanmiddag neergestort bij zweefvliegveld Terlet, in de buurt van Arnhem. De piloot, een 69-jarige man uit Schijndel, kwam daarbij om het leven. Hij was de enige inzittende van het toestel.

Volgens Omroep Gelderland kwam het toestel in de problemen bij het opstijgen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen de regionale omroep dat het toestel op 30 meter hoogte was getrokken, waarna de piloot in de problemen raakte. Het toestel boorde zich vervolgens met de neus de grond.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de man was toen al overleden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

Vorige maand kwam bij Terlet ook al een zweefvliegtuig in de problemen. Dat toestel raakte door onbekende problemen de grond, de piloot liep verwondingen op.