Politici voelen zich onveilig door protest bij voordeur, 'aanval op democratie'

Deze intimidatie bij de privéwoning maakt grote indruk op collega-Kamerleden. "Kamerleden maken zich zorgen over de veiligheid thuis", zegt Bergkamp. "Ze zien op sociale media oproepen om naar hun huis te gaan. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Kamerleden moeten zich veilig voelen. Ze moeten in vrijheid hun werk kunnen doen. Dat hoort bij onze democratie en onze rechtstaat."

Vanmorgen twitterde CDA-Kamerlid Boswijk dat hij even niet meer naar zijn werk gaat, omdat hij zich niet veilig voelt. Hij blijft thuis, bij zijn gezin met jonge kinderen, nadat er gisteravond boze boeren voor de deur stonden. Hij wil niet zeggen wat er precies is gebeurd.

In de mail staat dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hun adres heeft doorgegeven aan de politie, waardoor die extra alert is. Ook krijgen zij het advies huisgenoten te instrueren 112 te bellen bij ongewenst bezoek, en de deur niet open te doen.

Landbouw- en stiksstofwoordvoerders in de Kamer kregen vanmorgen een e-mail met veiligheidsinstructies vanwege de "verhoogde mate van actiebereidheid, die in sommige gevallen reikt aan de persoonlijke leefomgeving."

GroenLinks-leider Klaver ziet het intimiderende bezoek bij Boswijk als een aanval op de democratie. "Wij zijn volksvertegenwoordigers wij vertegenwoordigen het hele Nederlandse volk. Als een parlementariër niet hierheen kan komen, is dat een regelrechte aanval op de democratie zelf. Dat is onacceptabel."

SP-leider Marijnissen weet uit ervaring hoe het is "als je lid van een gezin bent waar mensen aan de deur komen. Ik heb dat regelmatig meegemaakt, toen mijn vader Tweede Kamerlid was. Ja, dat heeft impact. Natuurlijk, dat raakt je."

Bij het OM houdt het Team Bedreigde Politici zich bezig met alle meldingen van bedreigingen van "personen in het rijksdomein" , dat zijn ministers, staatssecretarissen en Kamerleden. Er is een stijgende trend:

D66-Kamerlid Sneller wil een wettelijk verbod op het ongewenst en onaangekondigd thuis bezoeken van politici. Of en welke straf iemand krijgt die bij een politicus op de stoep staat, is nu nog sterk afhankelijk van de situatie. "Hier moeten veel duidelijkere handvatten voor komen", aldus Sneller.

Hij wijst erop dat veel politici zwijgen over bedreigingen. "Dat ga je niet aan de grote klok hangen om anderen niet op een idee te brengen."

Het OM bevestigt dat er niet een duidelijke straf staat op het bedreigen van politici. Wel is de strafmaat voor geweld tegen personen in de publieke functie verhoogd. "Maar het hangt er van af of er sprake is van een strafbaar feit en zo ja welk strafbaar feit", aldus het OM.