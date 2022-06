Wimbledon: Fransman vergeet rackets, Djokovic wint en ex-toptalent lacht weer

Novak Djokovic heeft probleemloos de derde ronde op Wimbledon gehaald. De titelhouder was op het centre court veel te sterk voor voormalig toptalent Thanasi Kokkinakis: 6-1, 6-4, 6-2.

De enige eerdere ontmoeting tussen de twee was in de derde ronde van Roland Garros in 2015 toen Djokovic in drie sets won. De Serviër was toen al de mondiale nummer één en had negen grandslamtitels op zak, terwijl Kokkinakis als negentienjarige de wereld nog moest ontdekken.

Djokovic sprak destijds in Parijs zijn lof uit voor de talentvolle Australiër, die als junior de finale van de Australian Open en US Open haalde. "Het tennis heeft spelers zoals Thanasi nodig. Hij is nog maar een tiener, maar speelt met veel lef."

Donkere jaren

De mooie woorden van Djokovic kon Kokkinakis in zijn zak steken, maar het liep anders. De Serviër won nog eens elf grandslamtitels, terwijl de Australiër donkere jaren vol blessureleed beleefde. Het medisch dossier van Kokkinakis puilt uit.

Hij dacht vaak aan stoppen, maar het lukte de inmiddels 26-jarige speler op te krabbelen. Kokkinakis boekte dit jaar zijn eerste ATP-toernooizege, uitgerekend in geboortestad Adelaide, en won met zijn maatje Nick Kyrgios het dubbelspel bij de Australian Open.