Boeren voeren opnieuw actie op snelwegen en bij provinciehuizen

Volgens de gemeente zijn "de grenzen van de openbare orde en veiligheid met voeten getreden". De noodverordening geldt voor een week. In die periode mag de politie mensen preventief fouilleren. Ook mogen mensen die niets in het gebied te zoeken hebben worden weggestuurd.

Vanmiddag waren er ook al protesten. Zo reden ruim honderd tractoren rond 13.30 uur de A1 bij Oldenzaal op om die te blokkeren. Het verkeer vanuit Duitsland stond vast. De boeren staken langs de weg ook een berg hooi in brand. Later werd de A1 bij Enter in beide richtingen geblokkeerd. Na een gesprek tussen boeren en de politie werd de blokkade op de A1 beëindigd.

Boeren voeren ook vandaag weer op verschillende plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Groepen boeren kwamen samen bij provinciehuizen en op de A1 bij de Duitse grens werd het verkeer korte tijd tegengehouden. Op de A37 van Emmen naar Hoogeveen blokkeren trekkers en andere voertuigen de weg bij knooppunt Holsloot, meldt de ANWB. De weg is daarom dicht.

Ook in Zwolle werd actiegevoerd. Enkele tientallen boeren kwamen naar het provinciehuis. Ze werden tegengehouden door de politie. SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher kwam naar buiten om met de boeren in gesprek te gaan. Ook in Leeuwarden trokken boeren met tractoren naar het provinciehuis.

Ook in Flevoland werd gedemonstreerd. Tientallen boeren reden met tractoren naar het provinciehuis in Lelystad. Ook zij vroegen tevergeefs de gedeputeerden een steunbetuiging te ondertekenen. Na een gesprek met gedeputeerde Harold Hofstra vertrokken ze weer. Een aantal boeren werd uitgenodigd voor een gesprek in een van de zalen van het provinciehuis, schrijft Omroep Flevoland .

Koning: geweld en intimidatie geen oplossing

Koning Willem-Alexander heeft bij zijn staatsbezoek aan Oostenrijk ook gereageerd op de protesten. "Geweld en intimidatie kunnen gewoon niet de oplossing zijn voor het probleem", zei hij tegen de pers. "Uiteindelijk moeten we weer om tafel komen, in dialoog gaan en samen het probleem oplossen."

Volgens de koning is het niet 'wij-zij'. "De boeren zijn deel van ons culturele erfgoed, deel van Nederland. En we moeten daarom ook samen naar de toekomst kijken. We kunnen ze niet wegzetten als één groep." Wel wees hij erop dat er een oplossing voor het stikstofprobleem zal moeten komen. "Dat kan alleen als we in dialoog gaan."

Luchthavens bereiden zich voor

Luchthavens bereiden zich voor op mogelijke acties van boeren komende maandag. In verschillende boerenappgroepen gaan berichten rond waarin tot die acties wordt opgeroepen. Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport gaan over de dreigende acties in gesprek met de marechaussee, de dienst die verantwoordelijk is voor de veiligheid op luchthavens.

Schiphol adviseert reizigers de website van de luchthaven goed in de gaten houden. Ook het vliegveld van Eindhoven zegt reizigers te informeren zodra ze weten wat er gaat gebeuren.

De boeren kiezen de provinciehuizen uit om actie te voeren, omdat de provincies verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van het beleid dat tot daling van de stikstofuitstoot moet leiden. De provincies moeten samen met de boeren een invulling geven aan de plannen van het kabinet.