Boeren voeren opnieuw actie bij provinciehuizen en op snelweg

"Het recht op demonstreren is in Nederland een groot goed, maar dat wil niet zeggen dat demonstreren geen morele en strafrechtelijke grenzen kent", zegt burgemeester Van Schaik van de Gelderse gemeente.

Volgens de gemeente zijn "de grenzen van de openbare orde en veiligheid met voeten getreden". De noodverordening geldt voor een week. In die periode mag de politie mensen preventief fouilleren. Ook mogen mensen die niets in het gebied te zoeken hebben worden weggestuurd.

Even voor 15.00 uur werd de A1 in Overijssel opnieuw geblokkeerd, ditmaal in beide richtingen, bij Enter. Boeren hadden een bord meegenomen dat normaal gesproken bij de Duitse grens staat, om "de Duitse grens te verleggen", aldus de actievoerders. Volgens de betogende boeren zijn de stikstofregels in Duitsland veel soepeler dan in Nederland. Tegen 16.00 uur kwam het verkeer weer op gang, meldt RTV Oost , maar rond 17.00 uur was er toch weer sprake van verschillende korte blokkades. Vooral rond Hengelo zijn er verkeersproblemen.

Ruim honderd tractoren reden rond 13.30 uur voorbij Oldenzaal de snelweg op om die te blokkeren. Na 14.00 uur kwamen de trekkers op de snelweg weer in beweging en reden ze in westelijke richting. Het verkeer vanuit Duitsland stond sinds 13.30 uur vast.

In Leeuwarden verzamelden tientallen boeren zich eveneens bij het provinciehuis. Volgens Omrop Fryslân waren het er zo'n 200. Ze gingen in gesprek met statenleden in het provinciehuis waarbij hun duidelijk werd gemaakt dat de provincie vasthoudt aan een provinciale invulling van vermindering van de stikstofuitstoot. Het provinciebestuur weigerde een verklaring te tekenen waarin afstand werd genomen van het stikstofbeleid.

Ook in Zwolle werd actiegevoerd. Enkele tientallen boeren kwamen daar naar het provinciehuis. Ze werden tegengehouden door de politie. SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher kwam naar buiten om met de boeren in gesprek te gaan.

Ook in Flevoland werd gedemonstreerd. Tientallen boeren reden met tractoren naar het provinciehuis in Lelystad. Ook zij wilden dat de gedeputeerden een steunbetuiging zouden ondertekenen waarin de stikstofplannen van het kabinet worden verworpen.

Luchthavens bereiden zich voor op mogelijke acties van boeren komende maandag. In verschillende boerenappgroepen gaan berichten rond waarin tot die acties wordt opgeroepen. Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport gaan over de dreigende acties in gesprek met de marechaussee, de dienst die verantwoordelijk is voor de veiligheid op luchthavens.

"We zijn wel wat gewend van eerdere demonstraties, maar dit is denk ik van een andere orde", zegt een woordvoerder van het vliegveld bij Rotterdam tegen het ANP. "We gaan in overleg met de marechaussee over wat we het beste kunnen doen. We zullen ons erop voorbereiden en daar hebben we nog een paar dagen voor."

Schiphol adviseert reizigers de website van de luchthaven goed in de gaten houden. Ook het vliegveld van Eindhoven zegt reizigers te informeren zodra ze weten wat er gaat gebeuren.

De boeren kiezen de provinciehuizen uit om actie te voeren, omdat de provincies verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van het beleid dat tot daling van de stikstofuitstoot moet leiden. De provincies moeten samen met de boeren een invulling geven aan de plannen van het kabinet.