NS gaat met camera's live meekijken in treinen waar veel overlast is

De NS gaat live meekijken op trajecten waar het aantal overlastmeldingen toeneemt, laat de spoorwegorganisatie weten na vragen van de NOS. Eerder werden camera's in de trein alleen gebruikt om na een incident de dader te kunnen opsporen. Het gaat vooralsnog om een proef op een klein deel van de trajecten. Directe aanleiding zijn de incidenten op het traject langs Hoorn, waar een zogenoemde 'treinrukker' actief was. De incidenten in Hoorn staan niet op zichzelf. Vorige maand werd in Alkmaar een jonge vrouw 40 minuten lang betast in de trein zonder dat er een conducteur ingreep. En na een oproep van NOS Stories deelden ruim 650 jongeren hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de trein: "Hij ging precies naast me zitten in een lege coupé", "hij ging steeds verder richting dat plekje beneden" en "hij kwam klaar op haar been". Het is een greep uit de ervaringen van de jongeren. NOS Stories sprak de afgelopen weken met hen over veiligheid in treinen en de hulp die zij desgevraagd kregen van de NS. Zij vertelden bijna unaniem dat ze zich geregeld, vooral 's avonds, onveilig voelen in de trein. De NS had zich actiever moeten opstellen, is een terugkerende klacht. Kan je nog wel veilig met de trein of zijn incidenten uitzonderlijk, en wat doet de NS om treinen veilig te houden? NOS Stories zocht 't uit:

Sommige slachtoffers zochten in onveilige situaties hulp bij de NS, maar ze zijn niet tevreden met de afhandeling. Een van die vrouwen is Nadia (24). Zij kreeg te maken met de 'treinrukker' in Hoorn en stuurde de NS een WhatsAppbericht via het meldnummer. Ze schreef dat er een man bij haar in de coupé zat die zichzelf bevredigde, maar dat ze geen zicht meer op hem had. De NS liet weten dat ze daardoor niets meer voor haar konden betekenen en raadde Nadia aan "voortaan gelijk een melding te maken". "Maar wie doet dat?", vraagt Nadia zich af. "Er zijn drie dingen die kunnen gebeuren: schreeuwen, rennen of je verstijft. Wie denkt eraan om meteen te whatsappen? Dat zit niet in je systeem." Nadia vindt het goed dat het meldnummer bestaat, maar had een andere verwachting van wat er met haar melding zou gebeuren. "Hier kan ik toch niets mee? Ik heb er nu helemaal niets aan gehad om die melding te maken."

NS: veiligheidsmaatregelen De afgelopen jaren nam de NS maatregelen om de veiligheid op stations en in de treinen te verbeteren. Er kwamen poortjes op stations, er werken nu zo'n 700 veiligheids- en servicemedewerkers en je kunt een WhatsAppbericht sturen naar meldnummer 0613181318 als je je onveilig voelt in de trein. Dat meldnummer wint vooral na de incidenten van vorige maand aan populariteit.