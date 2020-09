Missie Jumbo-Visma blijft hetzelfde: 'Geel in Parijs is het belangrijkst'

De 30-jarige kopman van Jumbo-Visma heeft voor het eerst in zijn carrière de gele trui om zijn schouders. "Iedereen droomt daarvan als je begint als renner." In de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje droeg hij al wel eens de leiderstrui.

"We rijden met de missie om in Parijs met het geel over de streep te rijden. We moeten gefocust blijven en elke dag hard blijven werken."

Roglic loofde direct na de finish zijn ploeggenoten. "Ze hebben opnieuw vanaf de start fantastisch werk gedaan. Ze hielden me de hele dag goed in positie."

Ploeggenoot Gesink zag ook dat de Nederlandse wielerformatie zich weer van zijn beste kant liet zien in de laatste Pyreneeënetappe. "We gaan met heel goede benen en een goed gevoel de rustdag in."

"Roglic barst van het zelfvertrouwen", stelde Gesink vast. "Hij zei dat hij zich goed voelde en dat was hij ook, denk ik. Dat geeft ons alleen maar meer moraal om hard voor hem te werken. Jammer dat hij uiteindelijk de rit niet kon winnen."

Gele trui kost energie

De 34-jarige Nederlander ziet echter ook nadelen in het al aan de leiding gaan in het algemeen klassement. "De gele trui is natuurlijk het mooiste wat je kunt bereiken en het is waarvoor we hier zijn, maar de Tour duurt drie weken en het kost veel energie om hem te verdedigen."

"Aan de andere kant: we hebben er een fantastische ploeg voor. We zijn zo sterk als wat. We willen de trui uiteindelijk in Parijs hebben. Dat is het belangrijkste."