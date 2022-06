Tien aanhoudingen voor escalaties bij boerenacties van gisteren

Voor de wijk waar Van der Wal woont is een noodverordening ingesteld. Dat heeft burgemeester Van Schaik van Harderwijk aan Omroep Gelderland laten weten. De maatregel geldt in ieder geval vandaag en morgen.

Boeren braken gisteravond onder meer door een politieblokkade bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Ze leegden een giertank in de buurt van de ministerswoning. Vanwege de onveilige situatie voor de politie grepen agenten niet meteen in. Ook in Stroe werd gisteren een politieauto aangevallen. Relschoppers bewerkten een busje met grote hamers en stalen pijpen. Uiteindelijk werd de ME ingezet.

"Het is onacceptabel hoe op sommige plaatsen in onze eenheid politiemensen zijn belaagd en in het nauw zijn gedreven", laat politiechef Janny Knol weten in een persbericht. "In sommige situaties voelden collega's zich zelfs genoodzaakt om op de noodknop te drukken."

Volgens nationaal commandant Willem Woelders worden er door het team videobeelden bekeken, maar hij benadrukt dat zorgvuldigheid geboden is. Bij geen van de incidenten in het land raakten politiemensen gewond. De Landelijke Eenheid roept mensen op om beelden van de incidenten met de politie te delen.