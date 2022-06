Nieuwe acties van boeren, tien arrestaties voor escalaties van gisteren

Boeren voeren ook vandaag weer op verschillende plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Oost-Nederland heeft de politie tien mensen aangehouden voor vergrijpen tijdens de boerenprotesten van gisteren, die op verschillende plekken escaleerden. De aanhoudingen zijn onder meer verricht voor openlijke geweldpleging, onder meer tegen agenten, het blokkeren van de snelweg en poging tot doodslag, meldt de Landelijke Eenheid van de politie. Een groot opsporingsteam onderzoekt de gebeurtenissen. De politie verwacht nog meer arrestaties. Boeren braken gisteravond onder meer door een politieblokkade bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Ze leegden een giertank in de buurt van de ministerswoning. Vanwege de onveilige situatie voor de politie grepen agenten niet meteen in. Ook in Stroe werd gisteren een politieauto aangevallen. Relschoppers bewerkten een busje met grote hamers en stalen pijpen. Daar werd de ME ingezet.

''Het is onacceptabel hoe op sommige plaatsen in onze eenheid politiemensen zijn belaagd en in het nauw zijn gedreven", laat politiechef Janny Knol weten in een persbericht. "In sommige situaties voelden collega's zich zelfs genoodzaakt om op de noodknop te drukken." Volgens nationaal commandant Willem Woelders worden er door het team videobeelden bekeken, maar dat zorgvuldigheid geboden is. Bij geen van de incidenten in het land raakten politiemensen gewond. De landelijke eenheid roept mensen op om beelden van de incidenten met de politie te delen. Vandaag opnieuw acties Een groep boeren is vanmiddag opnieuw de weg op gegaan om te demonstreren. Ruim honderd tractoren reden via de provinciale rondweg N342 bij Oldenzaal richting De Lutte. Daar reden ze de snelweg A1 op om die te blokkeren. Inmiddels zijn de trekkers op de snelweg weer in beweging gekomen. Het verkeer vanuit Duitsland stond sinds 13.30 uur vast. De actievoerende boeren zijn nu richting Hengelo en het westen gereden, zegt een verslaggever van RTV Oost.

Ook in Zwolle wordt actiegevoerd. Daar zijn enkele tientallen boeren bij het provinciehuis, meldt RTV Oost. Ze werden daar tegengehouden door de politie. SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher kwam naar buiten om met de boeren in gesprek te gaan. Over de uitkomst van dat gesprek is nog niets bekend. In Leeuwarden hebben tientallen boeren zich verzameld bij het provinciehuis. Volgens Omrop Fryslân zijn het er zo'n 200, die te voet bij het provinciehuis staan, maar ze hebben ook trucks en tractoren bij zich. De politie is aanwezig, maar zegt de situatie aan te kijken: "We zijn in gesprek met de partijen over wat zij daar doen." Beelden van het protest in Leeuwarden:

Boeren demonstreren bij provinciehuis in Leeuwarden - NOS