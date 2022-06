Boeren blokkeren A1 in Twente en protesteren bij provinciehuizen

Een groep boeren is rond de middag opnieuw de weg op gegaan om te demonstreren. Ruim honderd tractoren reden via de provinciale rondweg N342 bij Oldenzaal richting De Lutte. Daar reden ze de snelweg A1 op om die te blokkeren. Het verkeer vanuit Duitsland staat daar sinds 13.30 uur vast.

Ook in Zwolle wordt actiegevoerd. Daar zijn enkele tientallen boeren bij het provinciehuis, meldt RTV Oost . Ze werden daar tegengehouden door de politie. SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher kwam naar buiten om met de boeren in gesprek te gaan. Over de uitkomst van dat gesprek is nog niets bekend.

Ook in Leeuwarden hebben tientallen boeren zich verzameld bij het provinciehuis. Volgens Omrop Fryslân zijn het er zo'n 200, die te voet bij het provinciehuis staan, maar ze hebben ook trucks en tractoren bij zich. De politie is aanwezig, maar zegt de situatie aan te kijken: "We zijn in gesprek met de partijen over wat zij daar doen."

Vanochtend werden er op sociale media weer oproepen gedaan door boeren om opnieuw actie te gaan voeren. De acties zijn gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op verschillende plekken liepen de acties uit op geweld, onder meer bij het huis van minister Van der Wal en bij Stroe.

De boeren zijn bij de provinciehuizen, ook de afgelopen dagen al, omdat de provincies er volgens het kabinetsplan voor moeten zorgen dat de stikstofuitstoot omlaag gaat en dat er samen met de boeren een invulling van de plannen gerealiseerd wordt waarmee de doelen worden gehaald.