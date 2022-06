Water en stroom nog schaars in 'getto' Marioepol: 'Vooral blij dat ik nog leef'

"De belangrijkste uitdaging is het begraven van alle slachtoffers", zegt Aleksandra via Telegram. "Lange tijd moesten mensen noodgedwongen hun overleden familieleden in de tuin begraven. Zij moeten worden opgegraven en herbegraven", vertelt Vadim (een pseudoniem, uit angst voor represailles).

Anderhalve maand nadat de Russen de Zuid-Oekraïense stad volledig in handen kregen, ligt Marioepol nog grotendeels in puin. In grote delen van de stad is er nog steeds geen water, gas en elektriciteit, blijkt uit gesprekken met vijf achtergebleven inwoners van de stad.

"De inwoners van Marioepol wonen in een getto." De burgemeester in ballingschap gebruikt grote woorden om de situatie in de zwaarbevochten havenstad te omschrijven. Door schade aan het rioolstelsel en het opgestapelde afval vreest hij voor een explosie van infectieziekten. "Cholera en dysenterie komen al voor."

Het puinruimen onder Russische regie is in volle gang, zegt Julia. In haar appartement zijn 'slechts' de ramen eruit geblazen. "Dat geldt als lichtbeschadigd", andere woningen zijn niet meer te herstellen. Dat herbouwen gaat lang duren, denkt ze. Volgens Russische staatsmedia verloopt de wederopbouw van Marioepol in een "zeer hoog tempo". Het gebombardeerde theater moet in september alweer zijn deuren openen.

De bewoners zijn op zichzelf aangewezen bij het vinden van onderdak. Velen wonen op dit moment in deels ingestorte gebouwen. In het raamloze appartement van Elvira daalde de temperatuur in maart tot 2 graden onder nul, vertelt ze. "Iedereen werd ziek, ook mijn 14-jarige gehandicapte zoon. Medische hulp was er niet." Noodgedwongen woonde ze een maand in een kelder, waar het zo'n 6 graden was.

Ook de twintiger Greta woonde in een kelder, omdat haar huis is afgebrand. "Ik zat er met veertig anderen, tweeënhalve maand lang. Nu slaap ik bij een neef." Koken gebeurt buiten, op open vuur. Ze is er gelaten onder: "Ik ben vooral blij dat ik nog leef."

Water uit een put

Van de 430.000 mensen die voor de Russische invasie in de stad woonden, zijn er 100.000 tot 150.000 over. "Het is rustig op straat, maar het wordt wel steeds drukker", zegt Julia. Er worden provisorisch markten opgezet, vult Elvira aan. "Bijvoorbeeld op de parkeerplaats van een uitgebrand winkelcentrum."