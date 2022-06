Mondkapje op, mondkapje af bij mediamoment Jumbo-Visma vlak voor Tour

Unfortunately covid caught me as well. No other option then to direct the team in #TdF2022 behind the 💻 till I am fully recovered again. Hopefully I can join the team soon. Let’s go @teamjumbovisma_road!

De een droeg voortdurend een mondkapje (Roglic), de anderen ontdeden zich er al snel van. De voertaal? Engels. En in die taal zeiden ze allen in koor dat ze er nog steeds alles eraan doen om niet besmet te raken.

Het was verder een optocht van renners die zich één voor één meldden voor een Zoom-gesprek met de media. De eerste was Wout van Aert, die door zijn pijnlijke knie "geen ideale voorbereiding heeft gehad". En na de Belg schoven ook Primoz Roglic (Slovenië), Jonas Vingegaard (Denemarken) en Christophe Laporte (Frankrijk) aan.

Zeeman zat niet in dezelfde bubbel als de Tour-selectie. "Ik zag hem twee weken geleden voor het laatst", sprak Niermann opgelucht. "Dus ik moet in orde zijn. We hebben allemaal een negatieve test afgelegd voordat we hier kwamen, dus het moet goed zijn."

Niermann: "Wat er daar gebeurde, heeft ons wel bang gemaakt. Renners kunnen in competitie ook besmet raken. We doen alles om het te voorkomen, we doen veel testen, we proberen weg te blijven van andere mensen. Ook van journalisten. Maar we kijken nog steeds uit naar de Tour."

Bij Jumbo-Visma was men al voorzichtig de voorbije jaren, maar de boel werd nog verder op scherp gezet nadat de ploeg voortijdig huiswaarts was gekeerd uit de Ronde van Zwitserland door positieve testuitslagen.

Na dat heikele onderwerp volgde het thema waar iedereen óók nieuwsgierig naar is: hoe haalbaar is het om voor zowel de gele trui als de groene trui te gaan? Ook op die vraag volgde een eensluidend antwoord. Dat was het.

"We weten waarom we hier zijn, wat ons grootste doel is", nuanceerde Roglic, waarmee hij de eindzege bedoelde. Of voor hemzelf of voor Vingegaard. "Als Wout een vrije rol heeft, is het een uitdaging voor hem om voor het groen te gaan. Maar Wout is een man die zich honderd procent inzet voor het team. We helpen elkaar."

Vingegaard: "We moeten het daarover hebben, we moeten een goed plan maken. Hij wil voor groen gaan en we steunen hem daar allemaal in. Primoz en ik willen voor geel gaan. Op sommige dagen moet Wout sprinten, maar Primoz en ik zullen dan de hulp krijgen die we willen."