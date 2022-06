Van Vleuten kondigt afscheid aan en stopt na 2023 met wielrennen

Annemiek van Vleuten zet na na volgend seizoen een punt achter haar wielercarrière. In dat laatste jaar zal de olympisch kampioene tijdrijden, die in oktober 40 jaar wordt, opnieuw fietsen in het shirt van Movistar, waar ze haar contract verlengd heeft tot en met 2023.

Van Vleuten rijdt sinds 2021 voor de Spaanse wielerploeg en vindt dat haar missie daar na twee seizoenen nog niet voltooid is. "Het is een team dat de weg omhoog aan het vinden is en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen", schrijft ze op haar website.

De reden om toch zo langzamerhand aan stoppen te denken komt voort uit haar persoonlijke drijfveer. "Ik heb altijd gezegd dat ik er motivatie uithaal als ik mezelf blijf verbeteren. Ik kan wel zeggen dat dat stukje wel een beetje begint op te drogen. Ik wil niet wachten tot mijn niveau echt omlaag gaat."

Drie wereldtitels

De palmares van Van Vleuten is indrukwekkend. Naast olympisch goud en zilver (in de wegwedstrijd, eveneens in Tokio) veroverde ze drie wereldtitels: twee als tijdrijdster (2017 en 2018) en eentje in de wegwedstrijd (2019). In 2020 werd ze Europees kampioene op de weg.

In eigen land snelde Van Vleuten vier keer naar de nationale titel in de race tegen de klok en werd ze één keer, in 2012, Nederlands kampioen op weg.

De geboren Vleutense bracht twee keer de Ronde van Italië voor vrouwen op haar naam en was ook twee keer de beste in La Course, de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche. Eerder dit jaar won ze zowel Omloop Het Volk als Luik-Bastenaken-Luik voor de tweede keer.